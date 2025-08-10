Marcha contra el desabasto de medicamentos CDMX hoy: Calles cerradas y alternativas

Miles de personas se preparan para la marcha contra el desabasto de medicamentos en la Ciudad de México (CDMX) hoy domingo 10 de agosto desde el Ángel de la Independencia.

Familiares, pacientes e integrantes de organizaciones marcharán vestidos de blanco en exigencia de medicamentos oncológicos, ya que su desabasto afecta a los tratamientos y la realización de quimioterapias.

¿Cuál será la ruta de la marcha contra el desabasto de medicamentos?

Se prevé que la marcha tenga la siguiente ruta:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo hasta llegar al Zócalo

Estaciones del Metrobús CDMX sin servicio

El Metrobús suspenderá servicio en varias estaciones de la Línea 7, que va de Indios Verdes a Campo Marte, debido a que la marcha pasará por Paseo de la Reforma.

¿Qué otras ciudades se unirán a la marcha nacional?

Otras ciudades que se sumarán a la marcha nacional este domingo son:

León, Guanajuato

Aguascalientes, Aguascalientes

Toluca, Estado de México

Atotonilco, Jalisco

Cancún, Quintana Roo

