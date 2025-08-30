Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en 9 alcaldías de CDMX hoy
Aunque sea fin de semana, en la CDMX habrá 20 bloqueos y rodadas en 9 alcaldías, conoce las calles que tendrán afectaciones, según la Agenda de Movilizaciones.
Para hoy sábado 30 de agosto de 2025 se tienen previstos 18 bloqueos , manifestaciones y rodadas en 9 alcaldías de la CDMX, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por ello se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.
¿En qué alcaldía de CDMX habrá más bloqueos hoy?
Se tienen previstas movilizaciones sociales en 9 alcaldías; sin embargo, la más afectada será la demarcación de Cuauhtémoc donde habrá 8 bloqueos.
Calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy sábado
Así que para que tomes previsiones, te decimos cuáles son las calles que tendrán afectaciones por las concentraciones que se realizarán hoy:
En Av. Paseo de la Reforma 199, colonia Juárez habrá manifestación a las 09:00 horas.
Habrá una concentración-marcha en Av. Paseo de la Reforma (Angel de la Independencia), colonia Juárez y en Av. México Coyoacán 343, colonia Xoco a las 10:00 horas.
A las 11:00 horas habrá una concentración en Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero.
También habrá una concentración a las 12:00 horas en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico; en Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro , colonia Tabacalera; en Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero; en Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico y Av. México Coyoacán 343, colonia Xoco.
A las 13:00 horas habrá una concentración en Plaza de la República (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera.
Habrá una concentración-marcha en Av. Paseo de la Reforma 199, colonia Juárez a las 15:00 horas.
También a las 19:00 horas habrá una concentración en Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco.
¿En dónde y a qué hora habrá rodadas hoy en CDMX?
Además se llevarán a cabo rodadas en las siguientes zonas:
- 11:30 horas en Av. de los Compositores s/n, colonia Bosque de Chapultepec Il Sección.
- 19:30 horas en Av. Cuitláhuac 3338, colonia Clavería.
- 20:00 horas en Calle 7 y Av. Xochimilco, colonia Agrícola Pantitlán; Av. Centenario 3170, colonia Mina los Coyotes; en Monserrat 149, colonia La Candelaria y en Av. Río Consulado 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar.
- 21:00 horas en
Calz. de la Viga
44, colonia Esperanza.
- 22:00 horas en Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón.
