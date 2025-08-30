Metrobús y Metro tendrán cierre de estaciones y cambio de horario por Maratón CDMX

El domingo 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo el Maratón CDMX habrá modificaciones en el servicio del Metrobús y del Metro, habrá cierres en algunas estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 por lo que te recomendamos tomar previsiones.

Durante la XLII Maratón de la Ciudad de México se prevé la participación de 30 mil corredores nacionales y extranjeros quienes recorrerán 42 kilómetros 195 metros.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cierre de estaciones del Metrobús por Maratón CDMX

Mediante redes sociales, el Metrobús informó que habrá modificaciones en el servicio el domingo:

Línea 1 estará cerrada de la estación Reforma a Villa Olímpica de las 5:00 a las 14:00 horas.

La línea 2 no dará servicio de la estación Tacubaya a Amores, de las 5:00 a las 11:00 horas.

En la línea 3 se restringirá el servicio de la estación Balderas a Mina, de las 5:00 a las 14:00 horas.

Respecto a la línea 4, de Buenavista a Bellas Artes y de Buenavista a Pino Suarez no habrá servicio de las 5:00 a las 14:00 horas.

La línea 7 estará cerrada de Campo Marte a Garibaldi de las 5:00 a las 14:00 horas.

¡AVISO IMPORTANTE! 🚨



Por motivo del #Maratón de la #CDMX, te compartimos las modificaciones en el servicio que tendrán las Líneas 1, 2, 3, 4 y 7 el próximo domingo 31 de agosto. #TómaloEnCuenta. 🚌 pic.twitter.com/qWAl4fEipg — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 29, 2025

Metro CDMX será gratis para participantes del Maratón

El Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) dio a conocer que los participantes del Maratón podrán ingresar gratis al Metro CDMX, solo deberán mostrar su número.

Además, las líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro brindarán servicio a partir de las 5:00 horas, para ayudar a las y los corredores a llegar a tiempo al Maratón CDMX.

El resto de las líneas tendrán su horario normal de 07:00 a 00:00 horas y se podrá ingresar con bicicletas.

Ruta y horario del Maratón CDMX

El Maratón CDMX comenzará a las 05:55 y los competidores irán saliendo por bloques. El recorrido será por las siguientes zonas de la capital:

Estadio Olímpico Universitario

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

Bosque de Chapultepec

Paseo de la Reforma

Museo Nacional de Antropología

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Palacio de Bellas Artes

Zócalo de la Ciudad de México

Video: Alex Roca, atleta con discapacidad severa termina un Maratón [VIDEO] Alex Roca Campillo es un atleta que tiene discapacidad severa y a pesar de ello terminó el Maratón de Barcelona el pasado fin de semana para hacer historia.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.