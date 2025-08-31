Etíopes se proclaman ganadores del Maratón de la CDMX 2025, México brilla en categoría de silla de ruedas

Los etíopes Tadu Abate Deme (categoría varonil) y Bekelec Gudeta Borecha (categoría femenil) fueron los ganadores del Maratón de la Ciudad de México (CDMX) 2025, uno de los eventos más destacados de América Latina.

Tabu Abate Deme cruzó la meta después de recorrer 42,195 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 17 segundos, mientras que Bekelec Gudeta Borecha fue la primera tras 2 horas, 28 minutos y 36 segundos.

🥳 Con profundo orgullo, la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, felicitó a las y los corredores del #MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2025 por hacer historia en la #CapitalDeLaTransformación con esta gran carrera emblemática. 👟



✨ A 700 años de la fundación México - Tenochtitlan,… pic.twitter.com/HOB3jzOzGe — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 31, 2025

¿Cómo se vivió el Maratón de la CDMX 2025?

El Maratón comenzó a las 5:45 de la mañana con la salida de las categorías de silla de ruedas y débiles visuales. Posteriormente salieron las élites femenil y varonil, seguidas de los bloques A, B y C en intervalos.

Los corredores partieron de Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria, rumbo al Zócalo de la CDMX, frente al Palacio Nacional.

Los corredores transitaron por Insurgentes, atravesaron las colonias de Roma y Condesa, además del Bosque de Chapultepec y la zona de Polanco, después continuaron sobre Paseo de la Reforma, pasaron frente Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución, hasta Palacio de Bellas Artes y finalmente llegar al Zócalo capitalino.

¿De cuánto es el premio de Maratón de la CDMX 2025?

El premio para el ganador fue de 50 mil dólares, es decir un equivalente a 932 mil 900 pesos. Respecto al segundo y el tercer lugar, los montos fueron de 20 mil y 10 mil dólares.

¿Quiénes fueron los ganadores en la categoría de silla de ruedas?

México también brilló en el Maratón de la CDMX, pues ganó los tres primeros lugares en la categoría varonil en silla de ruedas. José Alan Frías obtuvo la medalla de oro; Marco Caballero la presea de plata y Gonzalo Valdovino la de bronce.

🔥🏆 El talento paralímpico destacó en la categoría varonil en silla de ruedas del @maraton_cdmx, dejando un podio lleno de potencia y estrategia:



🥇 1er lugar | José Alan Frías | 01:38:51

🥈 2do lugar | Marco Caballero | 01:41:15

🥉 3er lugar | Gonzalo Valdovinos | 01:41:54 pic.twitter.com/HUd94CyYL0 — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) August 31, 2025

Tadu Abate Deme no rompe récord en el Maratón de la CDMX 2025

Tadu Abate Deme no pudo romper el récord de velocidad impuesto por el boliviano Héctor Garibay, quien en 2023 cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

