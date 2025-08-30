Mi Beca Para Empezar: Fechas y sede para recoger tarjeta de uniformes y útiles escolares

El próximo lunes 1 de septiembre millones de estudiantes de educación básica regresan a las aulas, por lo que es de suma importancia tener todo lo necesario en orden. El Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) informó que abrirá un nuevo periodo de entrega de la tarjeta Mi Beca Para Empezar para aquellos madres y padres que no la recogieron en su debido momento.

El plástico que se distribuirá será para que se puedan adquirir útiles y uniformes escolares para el ciclo 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). ¿No fuiste por tu tarjeta?; checa dónde y cuándo obtenerla.

Uniformes y útiles escolares: ¿Dónde recoger la tarjeta Mi Beca Para Empezar?

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México, el cual beneficia a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas de la capital del país o en Centros de Atención Múltiple.

Para recoger tus tarjeta de útiles y uniformes escolares deberás acudir a: Bucareli 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Si no pudiste asistir a tu llamado para recoger la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares Secundaria, por favor acude por tu vale electrónico a Fibien, a partir del 1 de SEPTIEMBRE.



📍Bucareli 134, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc

Lunes a Jueves 🕣9 a 17

— Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 26, 2025

¿Qué día puedo recoger la tarjeta Mi Beca Para Empezar?

El Fibien informó que a partir del lunes 1 de septiembre comenzará un periodo extraordinario de atención dirigido a quienes no asistieron en la fecha programada originalmente. Esta fase se extenderá por varias semanas, por lo que se recomienda a madres, padres y tutores acudir cuanto antes para asegurar el acceso al apoyo.

Para recoger la tarjeta es indispensable llevar los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente (original y copia)

CURP del beneficiario

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Carta invitación, mensaje SMS o link de confirmación enviado por el Gobierno capitalino.

¿Cuánto dinero da Mi Beca Para Empezar para uniformes?

El apoyo de “Mi Beca para Empezar” para uniformes y útiles escolares en la Ciudad de México para el ciclo 2025-2026 es de



Preescolar (1º y 2º): $970 pesos

Preescolar (3º) y Primaria (1º a 5º): $1,100 pesos

Primaria (6º) y Secundaria (1º y 2º), incluyendo CAM: $1,180 pesos

Secundaria para adultos y CAM Laboral: $1,150 pesos

Si tienes más dudas puedes consultar este enlace .

¿Hay registro activo de Mi Beca Para Empezar?

Sí. Fibien anunció que desde el 1 hasta el 30 de septiembre se abrirá una segunda convocatoria de registro para que se entreguen apoyos económicos.

ATENTO AVISO



Si no recibiste tu depósito de Uniformes y Útiles Escolares. ¡No te preocupes!



Regístrate del 1 al 30 de Septiembre para que puedas recibir tu apoyo anual, a partir del mes de Octubre. — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 29, 2025

