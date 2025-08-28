Líneas que tienen retrasos en el Metro CDMX hoy 28 de agosto de 2025; estaciones cerradas y afectaciones del Metrobús

El Metro CDMX hoy 28 de agosto de 2025 reporta retrasos en varias líneas desde temprano. Según el informe de las 6:00 am, los tiempos de espera son de entre 5 y 6 minutos en promedio, pero usuarios señalan demoras más largas en la Línea 3 y Línea 12. También se reportan aglomeraciones en estaciones como Centro Médico, Culhuacán y Los Reyes.

De acuerdo con los avisos oficiales, la Línea 1 mantiene suspensión temporal de servicio en el tramo Observatorio – Juanacatlán, lo que obliga a tomar alternativas de transporte.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

Las líneas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B operan con tiempos de espera regulares de 5 minutos, con afluencia moderada. El avance del metro hoy se considera estable en la mayoría de la red, salvo las incidencias reportadas en las líneas 3, 12 y A.

Los usuarios deben prever que los tiempos pueden variar por eventualidades operativas o condiciones climatológicas.

¿Qué pasó en la Línea 3 hoy 28 de agosto de 2025?

En la Línea 3 del Metro CDMX hoy 28 de agosto de 2025, varios pasajeros reportaron que no pasaban trenes hacia Indios Verdes. En estaciones como Centro Médico y La Raza hubo esperas de más de 10 minutos.

El STC indicó que la circulación es lenta por acumulación de trenes, lo que provoca retrasos metro CDMX hoy en esa ruta.

¿Qué pasó en la Línea 12 hoy 28 de agosto de 2025?

Usuarios denunciaron en redes que el Metro CDMX hoy 28 de agosto de 2025 avanza con lentitud en la Línea 12. Entre Periférico Oriente y Culhuacán los trenes se detienen en cada estación.

La situación genera saturación y retrasos de más de 12 minutos, principalmente hacia Mixcoac.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

El Metrobús CDMX hoy también presenta complicaciones. Pasajeros informaron servicio lento en la Línea 1, especialmente entre las estaciones Dr. Gálvez y Insurgentes.

El organismo explicó que las unidades deben esperar tiempos programados en terminales, pero los usuarios piden mayor frecuencia ante la alta demanda.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Sal con anticipación y planea tu viaje con alternativas

Considera transporte como RTP y Trolebús en zonas con obras

Revisa el avance del metro hoy en redes sociales oficiales para evitar sorpresas

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

El Metro opera de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas, sábados de 6:00 a 00:00 y domingos de 7:00 a 00:00 horas

opera de lunes a viernes de y El Metrobús brinda servicio todos los días de 4:30 a 00:00 horas, con algunas variaciones por línea

¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

Hoy 28 de agosto, la Línea 1 mantiene cerradas las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán por obras de modernización.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que hoy habrá al menos 2 marchas y 13 concentraciones. A las 12:00 horas taxistas marcharán de la Secretaría de Movilidad al Zócalo. En Xochimilco, a las 18:00 horas, colectivos protestarán contra el proyecto “Utopía”.

Usuarios desesperados por cierre de Línea A del Metro CDMX en hora pico [VIDEO] De nueva cuenta la Línea A del Metro CDMX ha suspendido su servicio, afectando a miles de personas que solo quieren llegar a casa

Esto puede afectar la movilidad en vialidades principales del centro y sur de la capital.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos