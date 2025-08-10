Metro CDMX suspenderá servicio en todas las estaciones de la Línea A

El Metro CDMX informó que la Línea A suspenderá servicio en todas sus estaciones hoy domingo 10 de agosto debido a trabajos de mantenimiento para garantizar una buena movilidad.

A través de sus redes sociales, el director general del Metro CDMX, Adrián Ruvalcaba, informó que el servicio quedará suspendido en toda la Línea a partir de las 22:00 horas y hasta la media noche.

El servicio del #MetroCDMX, en todas las estaciones de la Línea A, quedará suspendido a partir de las 22:00 horas y hasta la media noche, esto por trabajos de mantenimiento.

El lunes operará con normalidad

¿A qué hora saldrán los últimos trenes en la Línea A del Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que los últimos trenes saldrán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas de este domingo.

#TarjetaInformativa: El Metro informa que el día de hoy el servicio de trenes de la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz y viceversa, concluirá a las 22:00 horas. pic.twitter.com/KIXAJ62uLO — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 10, 2025

