inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
Ciudad
Nota

Metro CDMX suspenderá servicio en todas las estaciones de la Línea A

El director del Metro CDMX informó que la Línea A suspendería servicio en todas sus estaciones por labores de mantenimiento.

linea_a_metro_cdmx_suspendera_servicio.jpg
Actualizado el 10 agosto 2025 14:24hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Adriana Pacheco

El Metro CDMX informó que la Línea A suspenderá servicio en todas sus estaciones hoy domingo 10 de agosto debido a trabajos de mantenimiento para garantizar una buena movilidad.

A través de sus redes sociales, el director general del Metro CDMX, Adrián Ruvalcaba, informó que el servicio quedará suspendido en toda la Línea a partir de las 22:00 horas y hasta la media noche.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿A qué hora saldrán los últimos trenes en la Línea A del Metro?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) señaló que los últimos trenes saldrán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas de este domingo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

CDMX
Metro CDMX
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!

Autor / Redactor

Adriana Pacheco

adriana.pacheco@tvazteca.com.mx