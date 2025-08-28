Para estos vehículos aplica el Hoy No Circula del jueves 28 de agosto 2025 en CDMX y Edomex

Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) aplican el programa Hoy No Circula este jueves 28 de agosto de 2025 para reducir la contaminación ambiental y evitar la congestión vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, este jueves 28 de agosto deberán parar en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.

¿Qué autos no circulan este jueves 28 de agosto de 2025?

Color del engomado: verde

Terminación de placas: 1 y 2

Hologramas de verificación: 1 y 2

El horario de restricción es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos circulan este jueves 28 de agosto de 2025?

Los autos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días. También motocicletas, taxis y transporte público.

Asimismo pueden transitar todos los autos que tengan engomado de color amarillo, azul, rosa y rojo.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tú mismo puedes corroborar qué día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Las autoridades piden respetar las indicaciones para evitar multas y sanciones. Además, se recomienda utilizar opciones de transporte público o alternativo para contribuir a la disminución de contaminantes en el aire.

¿Qué día no hay Hoy No Circula?

El único día en el que no aplica el Hoy No Circula para ningún vehículo es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

