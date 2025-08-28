Estas serán las manifestaciones hoy 28 de agosto en la CDMX; vialidades afectadas y rutas alternas

La Ciudad de México será afectada por 2 marchas, 13 manifestaciones y 6 rodadas ciclistas hoy jueves 28 de agosto, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En las manifestaciones previstas para este jueves participarán taxistas, colectivos de búsqueda de personas, sindicatos de trabajadores, vecinos y asambleas de mujeres, por lo que se esperan afectaciones en varios puntos de la ciudad.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 28 de agosto?

Las alcaldías que concentrarán la mayoría de las manifestaciones son:

Cuauhtémoc

Xochimilco

Tlalpan

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Iztapalapa

Álvaro Obregón



¿De dónde saldrán las marchas en CDMX hoy 28 de agosto?

Taxistas Independientes de la Ciudad de México realizarán una marcha de la Secretaría de Movilidad, ubicada en Avenida Álvaro Obregón No.269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo de la CDMX, a partir de las 12:00 horas.

realizarán una marcha de la Secretaría de Movilidad, ubicada en Avenida Álvaro Obregón No.269, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo de la CDMX, a partir de las 12:00 horas. El colectivo “La Voluntad del Pueblo Xochimilco” realizará una marcha a las 18:00 horas de Arcos del Embarcadero “Nativitas”, Avenida Hermenegildo Galeana, colonia Santa María Nativitas, alcaldía Xochimilco.

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 28 de agosto?

El colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México abordarán transporte en la estación “Chabacano” de las líneas 2, 8 y 9, así como “Deportivo 18 de Marzo” de las líneas 3 y 6 del Metro CDMX para realizar labores de búsqueda en la Sierra de Guadalupe, Gustavo A. Madero.

Ciudad de México abordarán transporte en la estación “Chabacano” de las líneas 2, 8 y 9, así como “Deportivo 18 de Marzo” de las líneas 3 y 6 del Metro CDMX para realizar labores de búsqueda en la Sierra de Guadalupe, Gustavo A. Madero. El colectivo “La Columna 4:20" se manifestará en el Congreso de la Ciudad de México, que se ubica en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:00 horas.

se manifestará en el Congreso de la Ciudad de México, que se ubica en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:00 horas. El colectivo “Génesis” se manifestará a las 10:00 horas en las Salas de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan No.133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

se manifestará a las 10:00 horas en las Salas de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan No.133, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc. La colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México se manifestará en la institución a partir de las 10:00 horas.

de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México se manifestará en la institución a partir de las 10:00 horas. Asamblea de Mujeres de los 400 Pueblos del Estado de Veracruz se manifestará en Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:30 horas.

