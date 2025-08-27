inklusion.png Sitio accesible
Así será la nueva forma de recolectar basura en CDMX

La recolección de basura en CDMX será por días diferenciados, de acuerdo con Sedema. El objetivo es que los residuos se mantengan separados desde los domicilios hasta su lugar final.

Qué días pasa el camión de la basura en CDMX
Archivo
1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el programa ‘Ciudad Circular: Basura Cero’, el cual tiene el objetivo de reducir 50% los residuos sólidos que desecha la capital.

Con una inversión de 402 millones de pesos, la mandataria capitalina anunció la modernización y adquisición de nuevo equipamiento para lograr este objetivo.

En la capital, la recolección de basura será por días diferenciados, adelantó Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente (Sedema). Esto con el objetivo de que los residuos se mantengan separados desde los domicilios hasta su lugar final.

¿Cuándo pasará el camión de la basura en CDMX y cómo se debe de tirar?

  • Orgánicos: martes, jueves, sábado
  • Inórganicos reciclables: lunes, miércoles, viernes, domingo
  • Inórganicos no reciclables: lunes, miércoles, viernes, domingo
  • Manejo especial y voluminoso: domingo

CDMX
