Ruta oficial del Maratón de CDMX y las calles cerradas el domingo 31 de agosto

El Maratón de la Ciudad de México (CDMX) se ha convertido en uno de los más populares del mundo y la edición del 2025 podría ser la de mayor afluencia de competidores en toda la historia. Habrá muchas calles cerradas en la ruta que va desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo y aquí te contamos los detalles.

El recorrido del Maratón de la CDMX es de 42.195 kilómetros, que irá del sur al centro de la capital del país, afectando algunas de las calles y avenidas más concurridas, por lo que se recomienda tomar precauciones si piensas salir el domingo 31 de agosto.

Ruta del Maratón de la CDMX

La salida del Maratón de la CDMX será en Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, recorriendo todo Insurgentes hasta llegar al centro, pasando por Chapultepec y Polanco, hasta llegar al Zócalo, en donde tendremos la gran meta.

Los competidores pasarán por algunos de los lugares más emblemáticos de la CDMX, afectando la circulación en varios puntos, aunque marcando uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Calles cerradas por el Maratón de la CDMX

Te contamos todas las calles y avenidas cerradas por el Maratón de la CDMX 2025:



Insurgentes Sur

Sonora

Av. Chapultepec

Paseo de la Reforma

Presidente Masarik

Ejército Nacional

Av. Juárez

República del Salvador

Juárez

Bolívar

20 de noviembre

Horario del Maratón de la CDMX

El Maratón de la CDMX será este domingo 31 de agosto y comenzará desde las 5:45 am, sin embargo, solo los profesionales han sido capaces de terminarlo en poco más de dos horas.

Los simples mortales pueden extender su participación el doble de tiempo e incluso mucho más, por lo que las avenidas y calles seguirán cerradas hasta el mediodía o incluso la 1 de la tarde.

