Bebé abandonado es rescatado por policías en calles de Tacubaya, CDMX

Un bebé de apenas cuatro meses de edad fue abandonado en calles de Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX). Policías de la SSC lo encontraron y lo resguardaron hasta que llegó una ambulancia.

El caso refleja la dura realidad del abandono infantil, pero también la solidaridad de los uniformados que hicieron todo lo posible por salvarlo.

¿Cómo fue localizado el bebé en Tacubaya?

El reporte llegó a través del C2 Poniente, alertando sobre una persona en riesgo. Los policías acudieron de inmediato a la avenida Jalisco y Periférico, donde escucharon el llanto. Al acercarse, descubrieron a un bebé envuelto en una frazada sobre la banqueta. Uno de los oficiales lo tomó en brazos, lo cubrió con su chamarra y lo arrulló para mitigar su llanto y darle calor.

En esos minutos, otro policía acudió a comprar ropa, cobijas y leche para alimentarlo. Esta reacción rápida evitó que el recién nacido sufriera más complicaciones por la hipotermia que presentaba.

¿Qué atención recibió el bebé tras el rescate?

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar y diagnosticaron al pequeño con un grado leve de hipotermia. De inmediato lo trasladaron a un hospital cercano, acompañado en todo momento por el uniformado que lo rescató.

El personal médico confirmó que la rápida intervención de los policías fue crucial para estabilizar al bebé. La SSC informó que se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del abandono.

¿Qué sucede con un bebé abandonado en CDMX?

Cuando se rescata a un menor en estas condiciones, la SSC notifica al Ministerio Público, quien coordina la valoración médica, psicológica y legal del caso. Posteriormente, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes toma la custodia temporal y decide su canalización a un albergue o familia de acogida.

El proceso busca garantizar su seguridad, atención médica y emocional, así como la búsqueda de sus familiares. En caso de no encontrarlos o existir negligencia, el bebé queda bajo la protección del DIF.

¿Qué hacer si presencias un caso de abandono infantil?

Cualquier ciudadano que encuentre a un menor en riesgo debe llamar de inmediato al 911 o contactar a la SSC. No se recomienda mover al bebé sin apoyo de las autoridades, salvo que su vida esté en riesgo.

También es importante permanecer en el lugar hasta la llegada de policías o paramédicos, aportar datos para la investigación y, si es posible, proporcionar un espacio de resguardo momentáneo. Cada reporte puede salvar una vida.

El abandono infantil en CDMX: una realidad dolorosa

Casos como el de Tacubaya evidencian la vulnerabilidad de muchos niños en la capital. El abandono infantil es un delito grave y una forma extrema de violencia que deja secuelas físicas y emocionales profundas.

A pesar de lo doloroso de la situación, este rescate también muestra la otra cara, la empatía y entrega de quienes, con un gesto humano, logran marcar la diferencia. La imagen del policía arrullando al bebé quedará como símbolo de esperanza y justicia.

