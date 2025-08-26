Sujeto agrede a usuarias en la estación Santa Anita de la Línea 8 del Metro CDMX

Durante la tarde de este martes 26 de agosto elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a un sujeto dentro de las instalaciones de la estación Santa Anita de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) por agredir a algunas usuarias.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales el director del Metro, Adrián Rubalcava, dio a conocer que un sujeto de entre 30 y 35 años de edad fue detenido luego de ser acusado de amenazar y agredir a usuarios dentro de los vagones de las unidades.

¿Qué pasó en la estación Santa Anita de la Línea 8 del Metro CDMX?

Los reportes dados a conocer por las autoridades del Metro CDMX, señalan que los efectivos detuvieron a este sujeto luego de que se activara la palanca de emergencia de uno de los convoyes en el paradero de la estación Santa Anita de la Línea 8.

Se informó que el masculino que vestía con un chaleco y pantalón oscuro, amenazó y agredió con un cuchillo a algunas de las personas que se encontraban dentro de los vagones de la también llamada línea verde.

¿Qué pasó con el sujeto que agredió a usuarias en el Metro CDMX?

Adrián Rubalcava dio a conocer que el sujeto fue detenido y trasladado a la Agencia Especializada del STC Metro , esto con la finalidad de comenzar con las diligencias de ley en su contra.

Por otro lado, también se informó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se continúa reforzando la seguridad en todas las líneas de este sistema de transporte vital en la capital del país con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los usuarios.

¿Qué hacer en caso de emergencia en el Metro CDMX?

En caso de estar en alguna situación de emergencia dentro de los vagones del Metro CDMX, las autoridades señalan que se debe activar la palanca de emergencia que se encuentra a un costado de las puertas de cada uno de los vagones.

Será gracias a este mecanismo que las autoridades en los andenes podrán ayudar a atender las emergencias de manera casi inmediata.

Avance en la Línea 8 del Metro CDMX este martes 26 de agosto de 2025

A pesar de la emergencia que se atendió en la Línea 8 del Metro CDMX, hasta las 15:00 horas de este martes 26 de agosto el avance se reporta como bueno en todo el tramo de la red.

