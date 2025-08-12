Estos son los cinco perros que viven menos según ChatGPT

¿Quieres que tu amigo peludo esté contigo toda tu vida? Los perros son compañeros protectores y fieles, sin embargo, algunas de las razas viven menos, a comparación de otras y con el objetivo de que lo tengas en cuenta a la hora de comprar o adoptar una mascota, adn40 le preguntó a ChatGPT cuáles son.

Los perros son los mejores amigos del hombre, ya que el amor hacia su dueño es incondicional, pues ya sea que vivas en una gran mansión o tengas escasos recursos siembre se mantendrá a tu lado.

Desgraciadamente, como todos los seres vivos, los perros mueren, dejando un vacío en sus dueños, sobre todo cuando pasó la mayoría de su vida a su lado.

¿Cuáles son los perros que viven menos?

Tras realizar un análisis de estudios y declaraciones de expertos, ChatGPT informó cuáles son las cinco razas de perros que suelen vivir menos, debido a su combinación genética. Son las siguientes:



Dogo de Burdeos : Tiene un promedio de vida de 5 a 8 años, debido a que suelen presentar problemas cardíacos y respiratorios

: Tiene un promedio de vida de 5 a 8 años, debido a que suelen presentar problemas cardíacos y respiratorios Gran Danés : Suelen vivir entre 6 a 8 años, ya que están predispuestos a torsión gástrica y cáncer

: Suelen vivir entre 6 a 8 años, ya que están predispuestos a torsión gástrica y cáncer San Bernardo : Aunque por fuera se vea grande y poderoso, esta raza suele vivir entre 7 y 9 años. Sus mayores problemas son la displasia de cadera y enfermedades cardíacas

: Aunque por fuera se vea grande y poderoso, esta raza suele vivir entre 7 y 9 años. Sus mayores problemas son la displasia de cadera y enfermedades cardíacas Mastín Napolitano : Suelen vivir de 7 a 9 y por lo regular sufren enfermedades óseas y cardiacas

: Suelen vivir de 7 a 9 y por lo regular sufren enfermedades óseas y cardiacas Terranova: Vive entre 8 y 10 años, suelen sufrir problemas de corazón y articulaciones

¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de estas razas de perro?

Aunque estos perros suelen vivir menos, los dueños pueden ayudar a reducir la lista de padecimientos que presentan y mejorar su calidad de vida con una alimentación balanceada, visitas veterinarias recurrentes y paseos cotidianos (sin que se esfuercen para que no se desgasten sus articulaciones).

Los expertos también recomiendan a los dueños de estas razas, brindarles un ambiente seguro y estimularlos tanto físico como mentalmente.

