¡Evita el corralón! Así aplicará el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 4 de diciembre

Si estás pensando salir a pasear este próximo jueves 4 de diciembre, te sugerimos echarle un vistazo a cómo aplica el Hoy No Circula en toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex), esto según con lo establecido en el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se mencionó que este jueves no podrán circular los autos con engomado verde y que cuenten con holograma de verificación 1 y 2, así como con terminación de placa 1 y 2.

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

Multas por no respetar el Hoy No Circula

El reglamento de tránsito de la CDMX establece que la multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo el caso de la gravedad cometida por los ciudadanos en la capital.

Además, es importante mencionar que los policías de tránsito están facultados en remitir a los depósitos de corralón a los vehículos infractores, lugar en el cual se deberá pagar la multa correspondiente.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

A pesar de las restricciones por el Hoy No Circula , es importante aclarar que éste únicamente aplica en algunos municipios conurbados del Estado de México. Las demarcaciones en cuestión son las siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Autos exentos al Hoy No Circula este 4 de diciembre

Más allá de las restricciones por este programa de movilidad que se aplica de lunes a sábado tanto en la CDMX como en el Edomex, es importante aclarar que los conductores de autos eléctricos, híbridos y aquellos con holograma de verificación 0 y 00 están exentos al mismo.

