Microsismo sacude la alcaldía Álvaro Obregón en CDMX hoy

El Sismológico Nacional informó que hoy 12 de agosto se registró un microsismo de magnitud 1.2 en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:14 horas, hasta el momento no se tiene reporte de alguna afectación.

SISMO Magnitud 1.2 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 12/08/25 10:14:09 Lat 19.35 Lon -99.20 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2025

¿Por qué ocurren los microsismos?

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los microsismos son movimientos telúricos de magnitudes menores, es decir de entre 1 a 2.9.

Los sismos ocurren por la activación de una falla geológica preexistente o de uno de sus segmentos, mientras que los microsismos son por la activación de un sistema de fallas . Debido a que los microsismos solo duran uno o dos segundos no se activa la alerta sísmica.

México se encuentra en un margen donde dos placas tectónicas se encuentra y chocan una con la otra y eso hace que vivamos en un lugar tectónicamente activo.

En el caso de la Cuenca de México, su configuración geológica es del tipo endorreica, que se genera a partir de muchos eventos y esta compuesta por distintas estructuras geológicas como fallas y fracturas existentes en el subsuelo. Con base en investigaciones se ha determinado que los microsismos ubicados al poniente de la CDMX son por la falla geológica de la Sierra de las Cruces.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Protección Civil recomienda a la población lo siguiente en caso de un sismo:

Mantener la calma, controla tu respiración durante un minuto.

Localiza las zonas de menor riesgo y los puntos de reunión.

Identifica al personal de brigadas.

Aléjate de objetos que pudieran caer como son lámparas, ventanas, anuncios y cables eléctricos.

Busca protección en columnas y muros de carga.

Apaga cigarros o cualquier otra fuente de calor.

No utilices ascensores.

