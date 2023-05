¿Por qué tiembla tanto en la Ciudad de México? La verdad detrás de los microsismos CDMX

Microsismos CDMX: En los últimos días se han registrado varios sismos de baja intensidad en la Ciudad de México y esto ha provocado alerta entre los capitalinos, pero lo qué más curiosidad ha causado es el por qué está sucediendo esto y con más frecuencia cada vez, pues resulta bastante atípico que se den sismos con epicentro en alcaldías del centro de México, por lo que aquí te vamos a decir la razón de estos movimientos telúricos y qué tan peligrosos pueden ser.

Desde el pasado miércoles 10 de mayo se han regsitrado varios microsismos CDMX y uno de los que se percibió con más fuerza fue el que ocurrió cerca de las 22:30 horas del Día de las Madres, pues varios reportes ciudadanos coincidieron en que el sismo se sintió con intensidad a pesar de haber sido de una magnitud de 3.0.

¿Cuántos microsismos CDMX se han registrado en 2023?

Según los reportes de usuarios en redes sociales en lo que va de 2023 han ocurrido alrededor de 15 sismos de baja intensidad con epicentro en la Ciudad de México y algunos de estos microsismos CDMX han sido corroborados por datos del Servicio Sismológico Nacional, estos movimientos se han registrado en distintas alcaldías de la capital del país y en demarcaciones como Coyoacán y Magdalena Contreras es dónde se han dado con mayor frecuencia.

¿Qué está provocando los microsismos CDMX?

A raíz de los sismos de baja intensidad con epicentro en alcaldías de la Ciudad de México este 2023 y que estos cada vez se dan con más frecuencia, han surgido distintas teorias sobre la causa de estos microsismos CDMX ; entre estas se encuentra la idea del nacimiento de un nuevo volcán, así cómo sucedió en Michoacán en 1943 con el Volcán Paricutín, mismo que se presume ser el único cuyo origen fue presenciado por la humanidad. Según los datos de aquellos días, en la zona se percibieron pequeños temblores antes de que surgiera el volcán, este comenzó a crecer y expulsar lava y ceniza durante porco más de nueve años. Los temblores de baja intensidad eran constantes, sin embargo, en la actualidad no existe evidencia de que algo similar esté pasando en la CDMX.

Otra de las posibles causas de los microsismos CDMX es la actividad del Volcán Popocatépetl , como bien sabemos “Don Goyo” es un volcán activo y a menudo regsitra exhalaciones o pequeñas explosiones, las cuales causan alerta en las zonas aledañas, basta con mencionar que en días pasados un estruendo del Popo provocó que algunos vidrios de casas de ciertas zonas de Puebla se estrellaran. Es posible que la actividad volcánica sea una de las causas de los sismos de baja intensidad en la Ciudad de México, pero esto tampoco es una razón científicamente comprobada.

La razón real o más contundente de la cuasa de los microsismos CDMX está basada en un estudio realizado por el Centro de Geociencias de la UNAM y que se llevó a cabo en 2017, como resultado se generó un mapa de las fallas geológicas que corren debajo de Ciudad de México y en donde se observa que alcanzan 15 de las 16 alcaldías de la capital del país de las cuales las que tienen una mayor afectación son Benito Juárez y Cuauhtémoc.

Debajo de estas demarcaciones existe una especie de fosa delimitada por dos fallas, que atraviesan a la ciudad de norte a sur y de acuerdo con el documento estas fallas también aparecen en menor medida en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, que como sabemos, están rodeadas de sierras. En conclusión los sismos de baja intensidad o los microsismos CDMX se deben a que nuestra metropolí está construida en una región de montañas, de volcanes y lugares de topografía elevada que contribuyen a que existan estas fallas y en su caso, sigan activas. Por lo que son estas fallas en conjunto con la interacción entre el suelo lacustre y volcánico, las responsables de los microsismos CDMX.

¿Qué es un microsismo?

El término microsismo como tal no es reconocido del todo, más bien son eventos sísmicos de baja magnitud que generalmente no son percibidos por las personas, pero que puede ser detectado por equipos sismológicos altamente sensibles. Estos temblores son de baja energía y pueden ser causados por los factores explicados anteriormente, además no ameritan que se active la Alerta Sísmica.

¿Son peligrosos los microsismos CDMX?

Aunque los microsismos no representan un peligro significativo en términos de daños estructurales, su estudio y monitoreo son importantes para comprender mejor la actividad sísmica de una región y evaluar posibles riesgos sísmicos en el futuro y es bien sabdio que la CDMX a diferencia de otras en el mundo, reúne las condiciones idóneas para amplificar los movimientos que se generan por las ondas sísmicas durante un terremoto, pero no es así con los microsismos pues el estudio de la UNAM demuestra que la energía liberada por estos fenómenos es mínima, comparada con los temblores de mayor magnitud.

El mayor riesgo de los microsismos CDMX es que lleguen a causar daños menores en construcciones muy cercanas al epicentro sin embargo el que se den estos sismos de bajan intensidad nos recuerdan la importancia que tiene cumplir con los reglamentos de construcción de la CDMX, los cuales están diseñados con la intención de que estemos bien preparados al momento que se llegue a producir el próximo sismo.

