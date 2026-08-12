Mejor hora para ver la lluvia de perseidas en México

Las perseidas son una lluvia de meteoros también conocida como lluvia de estrellas fugaces y se podrán observar este 12 y 13 de agosto ya que la luz de la Luna no ocultará los meteoros más débiles, te contamos cuál es la mejor hora para observar este increíble fenómeno astronómico.

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¿A qué hora ver la lluvia de perseidas en México?

Varios modelos predicen la actividad de las perseidas y se cree que se podrán ver entre 250 y 300 o hasta mil meteoros por hora, pero este dependerá del lugar desde donde se vean. En México la lluvia comenzará a partir de las 15:00 horas del 12 de agosto y concluirá a las 03:00 horas del 13 de agosto.

La mejor hora para observar la lluvia de perseidas es entre las 00:50 y las 03:00 horas, así que si te gustan estos eventos tendrás que desvelarte o madrugar para que puedas observar el pico máximo de meteoros.

Recomendaciones para observar la lluvia de Perseidas

Para poder observar esta lluvia de meteoros no es necesario utilizar telescopio ni prismáticos pues se verán a simple vista, solo se recomienda lo siguiente:

Empieza a observar unas horas después del anochecer y continúa hasta el amanecer

Elige un lugar oscuro lejos de la contaminación lumínica

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos

Observa durante una hora para compensar las pausas naturales de la actividad de los meteoros

Evita mirar cerca del horizonte

No enciendas fuego ni luces o pantallas brillantes

¿Cuál es el origen de las Perseidas?

Las lluvias de meteoros ocurren cuando la Tierra atraviesa una corriente de restos dejado por un cometa o asteroide. En el caso de las Perseidas se trata del cometa periódico 109P/Swift-Tuttle que tarda unos 133 años en orbitar el Sol pero la Tierra cruza su corriente cada año y por ello ocurre este fenómeno.

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