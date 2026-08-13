Eclipse solar total dejará en penumbras a México en esta fecha

Los eclipses son fenómenos astronómicos impresionantes y luego de que ocurriera el del 12 de agosto, el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA reveló la fecha del próximo eclipse solar total que será visible desde México y aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo será el próximo eclipse solar total en México?

Así que si te gusta disfrutar de los fenómenos astronómicos marca el sábado 30 de marzo de 2052 en tu calendario pues en esa fecha ocurrirá un eclipse solar total que oscurecerá México durante 4 minutos y 8 segundos.

El eclipse ocurrirá a las 11:31 horas del centro de México y el pico se registrará alrededor de las 11:24 horas y la Luna cubrirá el disco solar ligeramente mayor a su tamaño aparente.

¿En qué ciudades se verá el eclipse solar total?

Debido a que la Luna tocará territorio por la costa de Nayarit y avanzará hacia el interior del país las ciudades donde el Sol desaparecerá por completo serán Tepic, Compostela, Ixtlán del Río y San Blas, en Nayarit; Puerto Vallarta, Tequila y Colotlán, en Jalisco; y Zacatecas ciudad, Jerez de García Salinas, Tlaltenango de Sánchez Román en Zacatecas, Matehuala, en San Luis Potosí; y Linares, Ciudad Victoria y Heroica Matamoros, en Tamaulipas.

Mientras que en Guadalajara será visible en un 99%, Monterrey 97%, CDMX 87%, Puebla 84%, Veracruz 81%, Chihuahua 76%, Mérida 75%, Oaxaca 74% y Cancún 71%.

Así que prácticamente la mayor parte del país verá el eclipse pero solo los que están en la franja de totalidad presenciarán el fenómeno completo.

Cabe recordar que el último eclipse que se vio en México fue el 8 de abril de 2024 y tendrán que pasar casi 28 años para que se pueda observar otro fenómeno astronómico que deje en oscuridad el país.

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