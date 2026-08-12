Durante esta temporada vacacional, muchas personas suelen tomar conchas y caracolas de la playa como un recuerdo; sin embargo, este gesto que parece inofensivo puede tener implicaciones ambientales.

Es importante señalar que las conchas no son solamente objetos decorativos y el retirar estos elementos de su ecosistema, según advierten especialistas en conservación, puede afectar a diversas especies.

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¿Por qué no debes recoger conchas de las playas?

Contrario a lo que mucha gente piensa sobre las conchas de mar, éstas forman parte de un ciclo ecológico esencial: la mayoría suelen ser restos de moluscos, los cuales son ricos en carbonato de calcio.

Estos restos comienzan a fragmentarse y contribuyen a la formación de arena. Si te llevas las conchas, interrumpes este proceso natural, el cual es fundamental para tener estabilidad en las costas.

Además, las conchas de mar tienen un rol fundamental en las costas:

Fuente de calcio para algunos organismos

Refugio de criaturas marinas

Material para nidos de aves

Regulan la erosión y acidez de las playas

#ViajesTikTok #naturaleza #oceano #animales ♬ sonido original - Cristina Verdú @cristinaverdu Cuando me enteré de todo esto, aluciné 🙃🐚🪸💦 Os prometo que siempre había tenido súper normalizado recoger conchitas por la playa, llevarme arena en botecitos en mis viajes y comprar joyitas con objetos marinos… 😅 Hace años, cuando me enteré de esto dije: “Algún día tengo que hacer un vídeo sobre esto, porque creo que casi nadie sabe la repercusión que esto puede tener 🤯” Está claro que nadie somos perfectos y nunca lo seremos (por lo menos yo 🤣), pero agradezco que vivamos en una época donde hay muchos estudios que nos proporcionan esa información necesaria para aportar nuestros granitos de arena (nunca mejor dicho 😍). Yo pensaba que todo esto era exagerado, pero tened en cuenta que cada día viaja más gente, por lo que son más manos las que recogen estos objetos marinos y se los llevan a casa 🥺 ‼️Dato: En un aeropuerto de Costa Rica han llegado a requisar 10 toneladas de estos objetos en 1 año! Y en Fuerteventura, Islas Canarias, 4,5 toneladas! 🤯 ¿Qué pensáis? 🙊 #viajar

Aumento en la recolección de conchas por turistas

Según informó The Guardian, estudios realizados en playas de Estados Unidos y España, dieron como resultado un descenso significativo de las conchas de mar.

Todo esto producto de la recolección masiva de conchas por parte de turistas; en específico, en lugares donde el turismo ha crecido sin regulación.

Esta recolección masiva de conchas puede tener como consecuencia la alteración en el equilibrio de un ecosistema, reducción de hábitats y poner en riesgo a especies que dependen de estos elementos para sobrevivir.

Y es que muchas conchas de mar parecen estar vacías; sin embargo, algunas aún cuentan con microorganismos y al ser manipuladas puede ser dañino para el entorno si se llevan a otros lugares.

¿Qué hacer con las conchas de mar?

Aunque parezca inofensivo que una sola persona recoja algunas conchas, el efecto es mayor cuando miles de turistas durante esta época vacacional hacen lo mismo.

Por ello, en lugar de llevarte las conchas es recomendable mejor tomar fotografías o apreciar estos elementos durante tu estancia en la playa sin moverlos de lugar.

También evita adquirir souvenir o recuerdos hechos con conchas o corales extraídos del mar para evitar el impacto negativo de esta acción en las playas.

Por último, comparte esta información con tus amigos o familia para preservar los ecosistemas marinos y seguir disfrutando de la playa.

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