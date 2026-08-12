Fecha del próximo gran eclipse solar que durará más de 6 minutos

Todos los años el cielo nos sorprende con fenómenos astronómicos impresionantes y en 2027 podremos observar el gran eclipse solar total que dejará en la oscuridad diurna a varios países y aquí te contamos cuándo será para que apartes la fecha.

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¿Cuándo será el próximo eclipse solar?

De acuerdo con la Agencia Espacial Europea, el eclipse solar total ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y será visible desde el sur de España, norte de África y la península arábiga. Mientras que en el resto de Europa, Medio Oriente y el sur de Asia se verá de forma parcial.

El Instituto Geográfico Nacional dio a conocer que el eclipse total cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá las ciudades de Ceuta y Melilla y la provincia de Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

Dicho fenómeno ocurrirá durante la mañana, alrededor de las 10:50 horas de España y la elevación del Sol facilitará la observación.

Uno de los eclipse más largos

El eclipse dará inicio a las 09:30 horas de la península e Illes Balears en el Atlántico y terminará a las 14:43 horas en el índico por lo que tendrá una duración de 313 minutos.

El punto máximo será en Egipto a las 12:06 horas donde la duración de la totalidad será de 6 minutos y 23 segundos, por lo que será uno de los eclipses totales más largos del siglo.

En Ceuta tendrá una duración de 4 minutos y 48 segundos;Melilla con 4 minutos y 34 segundos; en Cádiz de 2 minutos y 54 segundos y Málaga con un minuto y 48 segundos.

El eclipse será visible en su totalidad en las zonas cercanas al estrecho de Gibraltar pero será visible de forma parcial en todo España con un oscurecimiento del 70%. Así que anota la fecha en el calendario para que disfrutes de este evento astronómico.

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