UAM transforma el alcohol decomisado en agua de riego para disminuir emisiones contaminantes

Investigadores de la Universidad Autónoma de México (UAM) Iztapalapa trabajan en un proyecto para transformar bebidas alcohólicas decomisadas en biocombustible para evitar su descarga directa en el drenaje.

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UAM transforma bebidas alcohólicas en biocombustible

El proyecto surgió debido a la necesidad de evitar la descarga en el drenaje de bebidas alcohólicas decomisadas y comenzaron trabajando en la planta con entre mil 500 y mil 800 litros de alcohol, explicó la doctora Florina Ramírez Vives, titular del Departamento de Biotecnología.

El desarrollo del modelo gracias al doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo quien fue profesor del Departamento de Biotecnología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.

¿Cómo se transforma el alcohol en biocombustible?

Las bebidas alcohólicas llegan a la Planta Piloto 9 y se mezclan con el agua residual y posteriormente se incorpora a un biorreactor anaerobio de flujo ascendente y microorganismos alojados en una cama de lodos degradan el etanol.

Después el etanol es convertido metano por otro tipo de organismos anaerobios. Durante todo el proceso se realizan monitoreos para verificar que las bacterias mantengan su actividad y que el reactor se mantenga estable. Se analizan los lodos antes y después del vertido del material decomisado para ver si no se causan daños.

Una vez que pasan por el biorreactor, el líquido residual atraviesa humedales con grava, tezontle y vegetación que absorbe nutrientes remanente como nitrógeno y fósforo, después se desinfecta con ozono y esta agua se puede destinar al riego de áreas verdes.

La importancia de impulsar la disminución de emisiones contaminantes

En este proyecto participan las doctoras María del Carmen Fajardo Ortiz, Mónica Alicia Meraz Rodríguez y Rosalinda Campuzano Ángeles. Uno de los principales objetivos de este proyecto es disminuir las emisiones contaminantes.

Para este tipo de desarrollos es importante contar con los recursos para la operación y mantenimiento y se busca concretar un convenio en Iztapalapa para asegurar la permanencia de esta iniciativa.

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