Hora y tips para ver a Venus, el planeta más brillante cerca de Régulo

Julio trae muchos fenómenos astronómicos imperdibles y uno de los más destacados es Venus cerca del Régulo, donde el planeta brillante pasará a menos de un grado de la estrella y si quieres verlo te decimos cuándo y a qué hora podrás disfrutarlo desde México.

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Fecha y hora para ver a Venus cerca del Régulo

Cabe mencionar que Venus es uno de los planteas más fáciles de ver pues brilla como una “estrella blanca” y no es necesario utilizar ningún instrumento para observarlo poco antes del amanecer o después del atardecer.

El 9 de julio, Venus pasará cerca de Régulo y podrás observarlos sobre el horizonte occidental después de la puesta del Sol. Régulo se ubica en la base de Hoz, el asterismo que tiene forma de u signo de interrogación invertido y Venus brillará a su lado.

En la Ciudad de México será visible a las 19:44 horas con una separación de 0,98° y altitud de Venus y Régulo de 30° / 30°.

Recomendaciones para ver a Venus

Venus es un planeta que se puede observar a simple vista, es un punto de luz blanco, estable y brillante que se observa durante el crepúsculo.

También puedes verlo con prismáticos y si las condiciones meteorológicas lo permiten podrás observar que no es redondo y podrás ver su fase.

Si lo miras con telescopio, observarás un disco brillante con gases, no podrás ver la superficie sino su gruesa y reflectante capa de nubes.

Mejores fechas para observar a Venus

Hasta agosto de 2026 Venus aparecerá en el cielo vespertino, pero será el 15 de agosto cuando alcance su máxima elongación oriental y aparecerá alejado del Sol.

En octubre, en el hemisferio norte se podrá ver al mismo tiempo que el Sol y en el hemisferio sur será visible en el cielo vespertino pero desaparecerá gradualmente en el crepúsculo.

El 2 de octubre, Venus entrará en su movimiento retrógrado y a finales de octubre ya no se podrá observar con facilidad. En noviembre reaparecerá y su visibilidad mejorará hacía finales del año.

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