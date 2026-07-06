Según la psicología, los conductores que buscan “hacer justicia” al volante comparten estos rasgos

La forma en que una persona maneja no depende solo de sus habilidades técnicas al volante: también está atravesada por su personalidad. Así lo plantea el Manual VII de Psicología Aplicada a la Conducción de la Dirección General de Tráfico de España, que dedica un apartado completo a analizar los distintos patrones de conducta que determinan cómo se comporta cada conductor frente al tránsito.

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¿Qué tipo de conductor busca “hacer justicia” al volante, según la psicología?

El manual describe a un tipo particular de conductor: aquel que, “cada vez que alguien comete un error o se pasa de ‘listo’ busca hacer justicia por cuenta propia”. Según el texto, esta persona suele recurrir a la violencia verbal contra otros conductores o incluso es capaz de bajarse del auto para agredir a quien considera responsable de la situación.

A su vez, el documento reconoce que “las personas narcisistas y competitivas son más proclives a los conflictos de tráfico”. No obstante, reconoce que incluso personas que normalmente se muestran amables y educadas pueden llegar a ser bastante agresivas al volante.

El factor humano es responsable de casi el 90% de los accidentes de tránsito, según el manual. (Getty Images)

¿Qué dice el documento sobre las personas narcisistas y competitivas al volante?

El manual de psicología señala que las personas con rasgos narcisistas y competitivos son más propensas a los conflictos de tránsito. También advierte que incluso personas que en su vida diaria se muestran amables y educadas pueden transformarse en conductores agresivos cuando se ponen al volante.

El documento reconoce que “cada persona se expresa en la conducción según su personalidad, no obstante, su comportamiento estará, además, matizado por el resto de sus características, circunstanciales o no, y por la situación en la que se encuentre”.

Según el texto, el factor humano aparece como responsable en casi el 90% de los accidentes de tránsito. En ese sentido, el carácter y el estado de ánimo influyen directamente en la forma de conducir.

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