NASA alista lanzamiento del nuevo telescopio Roman que es 100 veces más poderoso que Hubble

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ya se está preparando para el lanzamiento del poderoso telescopio Roman que podría medir la luz de millones de galaxias a lo largo de su vida y bloquear la luz de las estrellas para ver exoplanetas y discos de formación planetaria.

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¿Cuándo será el lanzamiento del telescopio Roman?

De acuerdo con la NASA, este telescopio tiene un campo de visión cien veces mayor que Hubble y se tiene previsto que sea lanzado el 30 de agosto de 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

El poderoso telescopio Roman revelará mundos lejanos

El telescopio Roman fue diseñado para resolver interrogantes en los campos de energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica en el infrarrojo. Destaca porque cuenta con un espejo principal de 2,4 metros de diámetro y con el instrumento de campo amplio y un coronógrafo.

Tendrá un campo de visión cien veces mayor que Hubble y será capaz de capturar una mayor extensión del cielo en menos tiempo de observación y medirá la luz de millones de galaxias desde el presente hasta cuando el universo tenía 500 millones de años y permitirá realizar un sondeo del efecto microlente en el interior de la Vía Láctea par buscar más exoplanetas.

Con el coronógrafo se podrán generar imágenes de alto contraste y efectuará espectroscopia de los exoplanetas cercanos individualmente.

El microlente que llevará a cabo el telescopio Roman monitoreará 100 millones de estrellas durante cientos de días y se espera que encuentre 2 mil 500 planetas, entre ellos varios rocosos dentro y fuera de la región donde podría existir agua líquida.

Será capaz de encontrar planetas más pequeños que Marte y revelará planetas que orbitan sus estrellas anfitrionas a distancias cerca de Venus y más allá de Plutón.

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