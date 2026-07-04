Vacunación de hepatitis, tétanos y revisiones en la Feria de la Salud de la UAM

En la UAM Xochimilco se llevará a cabo la tercera Feria de la Salud donde se ofrecerán diversos servicios y se regalarán copas menstruales, así que si formas parte de la comunidad universitaria esto te interesa.

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¿Qué servicios habrá en la Feria de la Salud?

Fue mediante redes sociales que la UAM Xochimilco publicó que se llevará a cabo la tercera Feria de la Salud donde estudiantes y profesores del Departamento de Atención a la Salud (D.A.S) ofrecerán diversos servicios como son:

Toma de signos vitales

Aplicación de vacuna de hepatitis B, tétanos, sarampión y rubeola

Valoración nutricional

Revisión estomatológica

Orientación médica

Además se regalarán 300 copas menstruales.

¿Cuándo y dónde es la Feria de la Salud?

La tercera Feria de la Salud se llevará a cabo el próximo 13 de julio en el Centro Cultural UAM Xochimilco (Velaria)de las 10:00 a las 13:00 horas. Para solicitar mayor información puedes escribir al correo electrónico eccbs@correo.xoc.uam.mx.

Feria de la Salud (UAM X)

¿Cómo llegar a la UAM Xochimilco?

La UAM Xochimilco se encuentra ubicada en Calzada del Hueso 1100, Coapa, Villa Quietud en Coyoacán y hay muchas formas de llegar.

Si vas a llegar en Metrobús, debes utilizar la línea 5 y bajar en la estación Calzada del Hueso o Las Bombas posteriormente tendrás que tomar un camión o combi que te deje frente a la universidad.

Si vas en Metro, de la estación Tasqueña de la línea 2 o Universidad de la línea 3 puedes tomar un microbús de la ruta 94 que te deja por la puerta norte de la UAM.

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