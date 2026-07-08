Las personas introvertidas son los conductores de autos más seguros por este curioso motivo, según revela la psicología

El Manual VII de Psicología Aplicada a la Conducción de la Dirección General de Tráfico (DGT) de España explica que los conductores de vehículos se ven atravesados por su personalidad al manejar. Así, los introvertidos pueden actuar de una manera, mientras que los extrovertidos pueden actuar de manera completamente distinta.

Según explica, “el uso de un vehículo requiere, además de una actividad psicomotora compleja”, un proceso constante de toma de decisiones frente a situaciones inciertas: el conductor valora lo que ocurre, percibe lo que ocurre, lo interpreta y, por último, actúa de acuerdo con ese proceso. En todas esas decisiones, según el manual, el tipo de personalidad juega un papel clave.

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¿Por qué los conductores introvertidos son considerados más seguros, según la psicología?

El manual retoma la teoría del psicólogo inglés de origen alemán Hans Eysenck, quien divide los factores de personalidad en dos grandes ejes: control-neuroticismo y extroversión-introversión.

Según explica el documento de psicología, las personas que tienen control sobre sí mismas logran desenvolverse sin que eso les genere estrés. En cambio, los neuróticos pueden ser más explosivos al conducir, según el Manual.

A partir de esto, el documento señala que los conductores ideales, o quienes mejor saben adaptarse, serían los introvertidos-controlados, ya que “tienden a la reflexión, a la comprensión y a la tolerancia”, lo que favorece un mejor aprendizaje y ejecución de la conducción.

La personalidad de cada conductor influye en su forma de manejar. (Getty Images)

¿Qué dice el manual sobre los conductores extrovertidos y neuróticos?

Por el contrario, el manual señala que quienes se pueden considerar extrovertidos-neuróticos son los “conductores potencialmente más peligrosos”, considerando que pueden reaccionar ante un mínimo estímulo y, a la vez, por su extroversión a veces no prestan la suficiente atención a pesar de que se fijen en muchas cosas.

Asimismo, el mismo documento sobre psicología reconoce que aunque la personalidad incide en la conducción, el comportamiento al manejar también depende de otros factores, como las circunstancias del momento.

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