Esto dice la psicología sobre los conductores que no toleran y se enfadan al ser rebasados por otros autos

La forma en que una persona se comporta al volante no depende solo de sus habilidades al conducir, sino también de rasgos de su personalidad. Así lo señala el Manual VII de Psicología Aplicada a la Conducción de la Dirección General del Tráfico (DGT) de España, que dedica un apartado a analizar los distintos patrones de conducta que determinan cómo se comporta cada conductor en el tránsito.

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¿Qué dice el manual sobre los conductores que no toleran ser rebasados?

El manual describe a un tipo de conductor al que llama “piloto”. De esta manera, el documento se refiere a aquellas personas que, al manejar su vehículo, aceleran y realizan cambios de carril de manera brusca.

Además, el texto de la DGT reconoce que estos conductores no permiten que nadie los rebase. Y si esto ocurre de todas formas, buscan recuperar el terreno perdido en la carretera acelerando.

La personalidad de cada conductor influye en su forma de manejar. (Pixabay)

¿Qué otros patrones de conducta identifica el manual entre los conductores?

Además del conductor “piloto”, el manual describe otros patrones de comportamiento al volante. Uno de ellos es el conductor que prefiere aislarse en “su mundo” dentro del auto, usando música, aparatos electrónicos o conversaciones telefónicas para evitar relacionarse con otros conductores y así no estresarse.

También menciona al conductor que cree saberlo todo sobre las normas de tráfico y cómo conducir de manera efectiva y segura, y que da recomendaciones al resto. Por otro lado, describe al conductor que analiza todo lo que ocurre alrededor del automóvil y da explicaciones sobre por qué pasó lo que pasó.

El documento sobre psicología también identifica al conductor que busca hacer justicia por cuenta propia cada vez que alguien comete un error.

No obstante estos tipos de conductor distinguidos, el manual señala que conducir es una actividad estresante y que, en ocasiones, los conductores se sienten contrariados por hechos inesperados que pueden interpretar como una provocación, con la consecuente activación de su ira. Según el texto, “cada persona se expresa en la conducción según su personalidad, no obstante, su comportamiento también estará matizado por el resto de sus características y por la situación en la que se encuentre”.

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