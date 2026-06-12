El mes de junio nos tiene preparadas varias sorpresas pues podremos observar diferentes fenómenos astronómicos, uno de los más destacados es la alineación planetaria y para que no te la pierdas, aquí te decimos la mejor hora para verla y algunas recomendaciones.

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¿A qué hora ver la alineación planetaria?

Este fenómeno se podrá observar en latitudes bajas y en la CDMX hay excelentes posibilidades de verlo a simple vista o con telescopios siempre y cuando el horizonte este despejado en dirección al oeste-noroeste.

El punto máximo de observación será este 12 de junio y la mejor hora para verlo será entre las 19:40 y las 20:37 horas. Lo ideal es empezar a mirar al cielo unos 30 minutos después de la puesta del Sol que ocurrirá alrededor de las 19:16 horas. Además de los planetas se podrá observar la Luna creciente por lo que será un espectáculo único e imperdible.

Recomendaciones para ver la alineación planetaria

Para poder disfrutar de este evento es importante tomar en cuenta lo siguiente:

Observa desde un lugar con poca contaminación lumínica así encontrarás los planetas con más facilidad

Verifica cómo estará el clima pues lo ideal es que esté despejado

Utiliza aplicaciones de astronomía que te ayuden a localizar los planetas

Si tienes binoculares podrás verlos con más detalle

¿Por qué ocurre la alineación planetaria?

La alineación planetaria ocurre cuando pareciera que los planetas forman una línea recta en el cielo pero en realidad no están ordenados solo que así se percibe desde la Tierra.

Ocurre cuando los planetas orbitan al Sol casi en el mismo plano y en esta ocasión Venus será el objeto brillante que servirá como guía para la alineación. Júpiter se localizará cerca de Venus y Mercurio será el más difícil de ver porque estará muy abajo cerca del horizonte oeste-noroeste.

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