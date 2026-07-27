NASA explica si la Tierra tiene forma de geoide y cómo se ve realmente el planeta

Una de las grandes aportaciones que nos dejó el reciente viaje a la Luna fueron algunas imágenes de la Tierra desde una larga distancia; sin embargo, la NASA ha revelado detalles que podrían modificar la visión que se tiene del planeta.

En las imágenes se ve un planeta casi con una forma esfera perfecta; sin embargo, la forma real sería muy distinta a la que se ha pensado por años.

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¿Cómo ha cambiado nuestro visión de la Tierra?

Y estos cambios en nuestra realidad son comunes, en el pasado la teoría geocéntrica señalaba que la Tierra era el centro del universo, y a los astros, incluido el Sol, giraban alrededor de ella.

Después hacia el siglo XVI, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico impulsó el heliocentrismo, un modelo astronómico que sitúa al Sol en el centro de nuestro sistema solar, con la Tierra y los demás planetas orbitando a su alrededor.

Get ready for a front row seat to Artemis III.



NASA has selected @SpaceX to provide laser communications capabilities from the Orion spacecraft for the mission. They will deliver high-def imagery as astronauts test rendezvous & docking operations between Orion and commercial… pic.twitter.com/4P9pH2lEfQ — NASA Artemis (@NASAArtemis) July 16, 2026

Actualmente se reconoce que el Sol, una estrella de tamaño mediano, rige las órbitas de ocho planetas, cada uno siguiendo su propia trayectoria debido a las fuerzas gravitatorias, y que la posición de la Tierra permite las condiciones necesarias para la vida.

¿La Tierra tiene forma de geoide?

Así conforme el humano descubre más de su planeta surge la duda sobre cuál es la forma real de la Tierra, si se trata de un geoide o si se trata de una esfera perfecta.

En días recientes la NASA dio a conocer el geoide, un modelo que muestra cómo sería la superficie de la Tierra si todo el planeta estuviera cubierto por un océano en calma, cuya forma dependiera únicamente de la gravedad. Estas imágenes se viralizaron en redes sociales.

Pero se trata de un ejemplo ya que no muestra montañas, continentes ni océanos reales, sino una superficie imaginaria.

En la visualización, las ondulaciones se aumentaron 10 mil veces, por lo que el geoide se deforma demasiado.

🌍 ¿Sabías que la Tierra no es una esfera perfecta? Su gravedad hace que tenga una forma irregular llamada geoide. Gracias a datos recopilados por satélites durante 15 años, hoy podemos visualizarla con un nivel de detalle impresionante. via @NASA pic.twitter.com/20boQDXBQ2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 27, 2026

En realidad la Tierra se observa como lo explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos que no se trata de una esfera perfecta, como gira sobre su propio eje, se ensancha un poco en el ecuador y se aplana ligeramente en los polos. La distribución de su masa no es uniforme.

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