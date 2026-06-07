Un terremoto magnitud 7.8 azotó este domingo a Filipinas, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Después del movimiento telúrico, se activó una alerta de tsunami para Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. En el caso particular de Filipinas, autoridades solicitaron a pobladores evacuar hacia zonas elevadas.

En primera instancia, se reportó que la magnitud preliminar del sismo había sido de 8.2, pero poco después se ajustó a 7.8; a pesar de ello, la alerta de tsunami permanece activa.

De acuerdo con el USGS, el sismo ocurrió a las 17:37 horas, tiempo del centro de México, con una profundidad de 35 kilómetros y epicentro cerca de Burias. Hasta el momento, no hay reportes de daños, víctimas o personas lesionadas.

Notable quake, preliminary info: M 7.8 - 24 km WSW of Burias, Philippines https://t.co/sE8NEOL4Cm — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 7, 2026

Filipinas pide a pobladores evacuar tierra adentro

Después del sismo, autoridades de Filipinas pidieron que los pobladores de regiones costeras se refugien tierra adentro ante la amenaza de un potencial tsunami. Estas son las regiones que se deben evacuar inmediatamente:

Cotabato Sur

Sarangani

Davao Occidental

Sultán Kudarat

Tawi-Tawi

Zamboanga del Sur

Sulu

Basilan

Información en desarrollo...