Se registró sismo de magnitud 5.2; activan alerta sísmica en CDMX

Durante este noche se registró un sismo que provocó la activación de la alerta sísmica en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), así como en otras entidades del país, lo que generó medidas preventivas y la aplicación de protocolos de seguridad.

De manera preliminar, autoridades federales informaron que el movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 5.2 y se localizó a 19 km al suroeste de San Marcos, Guerrero a las 00:42 horas.

Hasta el momento, gobiernos estatales no han reportado afectaciones mayores ni personas lesionadas; sin embargo, continúan las revisiones en zonas vulnerables; el temblor tuvo una profundidad de 10 km.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 16, 2026

Se activa la alerta sísmica en la CDMX

La alerta sísmica se activó esta medianoche, lo que permitió que miles de personas evacuaran inmuebles de manera preventiva. Autoridades capitalinas informaron que se activaron los protocolos del Comité de Emergencias y se realizaron recorridos para descartar daños estructurales.

En el Sistema de Transporte Colectivo Metro se implementó marcha lenta en varias líneas mientras personal técnico revisaba vías, estaciones y sistemas eléctricos. De igual forma, el Metrobús y otros sistemas de transporte mantuvieron vigilancia operativa.

¿Qué hacer durante un sismo?

México es un país con alta actividad sísmica, por lo que Protección Civil recomienda mantener medidas claras para reducir riesgos en caso de un temblor:



Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer

que puedan caer Colocarse bajo una estructura firme o junto a columnas

Evitar postes, cables, árboles y fachadas

No usar elevadores

Mantener la calma y evitar empujones

Apoyar a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Números de emergencia tras un sismo

En caso de detectar daños estructurales, fugas de gas o personas lesionadas, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al 911, donde se canalizan los servicios de emergencia correspondientes. Autoridades también recomiendan contar con contactos personales de emergencia y un plan familiar de protección civil.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente por canales oficiales y evitar la difusión de rumores.

