Sismo de magnitud 5.7 sacude la CDMX hoy 8 de febrero; activan protocolo de revisión de daños

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que hoy se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, por lo que se activó la Alerta Sísmica en la CDMX y ya se realizan recorridos de supervisión para detectar si hubo daños.

Sismo de magnitud 5.7 en Puerto Escondido, hoy 8 de febrero

De acuerdo con el SSN, la magnitud del sismo fue de 5.7, localizado 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, en Oaxaca. El movimiento se registró en punto de las 15:41:10 de la tarde.

Esto provocó que la alerta sísmica se activara en la Ciudad de México, haciendo que millones de personas buscaran un lugar seguro y afectando las actividades cotidianas. Hasta el momento, no se reportan daños.

Tras el sismo de hoy en la tarde, activamos los protocolos de seguridad y atención.



Seguimos trabajando en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 8, 2026

¿Qué hacer en caso de sismo?

Es importante que conozcas las áreas de seguridad de tu casa y oficina y siempre tengas a la mano un botiquín, linterna y radio con pilas.

Durante el sismo es fundamental que acudas a las zonas de seguridad y te mantengas alejado de vidrios y objetos que pudieran caer. Mantén la calma y no salgas corriendo y tampoco utilices el elevador, lo mejor es bajar por las escaleras; en caso de que estés manejando lo mejor es que detengas tu vehículo.

Después de un temblor debes mantenerte informado en fuentes oficiales. En tu casa revisa las instalaciones de gas, energía eléctrica y agua. Si detectas daños estructurales debes reportarlos a Protección Civil.

¿Cuáles han sido los sismos más fuertes en México?

México es considerada una zona de alta sismicidad y a lo largo de la historia se han registrado grandes temblores.

El sismo más fuerte fue el del 28 de marzo de 1787 en las Costas de Oaxaca con una magnitud de 8.6.



en las Costas de Oaxaca con una magnitud de 8.6. Le sigue el temblor del 7 de septiembre de 2017 en el Golfo de Tehuantepec con una magnitud de 8.2.



en el Golfo de Tehuantepec con una magnitud de 8.2. Para el 19 de septiembre de 1985 se registró un sismo magnitud 8.1 en las Costas de Michoacán.

