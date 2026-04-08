Astronautas de Artemis II toman foto de la Vía Láctea y es la más espectacular que se ha captado hasta el día de hoy

Los astronautas de la NASA toman la foto más nítida de la Vía Láctea durante el viaje de regreso a la Tierra de la misión Artemis II que sobrevuela sobre la Luna. La imagen fue tomada el pasado 7 de abril del 2026 desde el espacio profundo y se considera una de las más espectaculares jamás obtenidas.

Bautizaron la foto como “cielo lleno de estrellas” tras el exitoso sobrevuelo lunar.|NASA

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De acuerdo con la Agencia Espacial, la foto fue tomada el pasado martes 7 de abril desde un punto de observación estratégico, lejos de la interferencia de la atmósfera terrestre, lo que permitió observar al "Camino de Leche" con una claridad inigualable marcando un avance significativo en la exploración espacial.

¿Qué parte de la Vía Láctea muestra la foto?

Gracias a que la nave Orion estaba orientada de cierta manera, pudieron tomarle foto a la parte sur de la Vía Láctea, a unos 402,336 kilómetros de distancia de la Tierra, donde es imposible de ver con tal nitidez debido a la atmósfera y contaminación lumínica.

Y todas las noches bajo la Vía Láctea. 🎶



Después de su exitoso sobrevuelo lunar, los astronautas de la misión @NASAArtemis II capturaron esta impresionante fotografía de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el 7 de abril de 2026. pic.twitter.com/WxJH5f5luL — NASA en español (@NASA_es) April 8, 2026

La foto representa una vista general del plano galáctico con una alta concentración de estrellas visibles, mostrando información valiosa sobre la estructura de nuestra galaxia, lo que libera una oportunidad única para estudiar la distribución de las estrellas con precisión.

¿Cómo se obtuvo la imagen de la Vía Láctea?

Los astronautas usaron cámaras de alta resolución integradas en la sonda durante el sobrevuelo lunar para tomar la foto, cuando se encontraban en una zona libre y su orientación estaba hacia el centro galáctico. Gracias a la tecnología de la NASA, pudieron capturar, en cuestión de segundos, la imagen con un nivel de detalle excepcional.

¿Qué fenómenos estelares se ven en la foto?

La banda principal es el "río de estrellas", característico de la Vía Láctea por tener zonas más brillantes donde hay mayor cantidad de estrellas, mientras que las franjas oscuras son las nubes de polvo que bloquean la luz.

Asimismo vemos la Nube Mayor de Magallanes, que es la mancha difusa y tenue que aparece en la esquina inferior derecha y visible solo desde el hemisferio sur terrestre; además del fondo negro, que es el resto del espacio profundo sin contaminación lumínica ni atmósfera que tape la vista.