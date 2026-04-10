NASA revela cuánto ganan los astronautas de Artemis II y su salario sorprende al mundo

La NASA reveló cuánto ganan los astronautas tras la misión Artemis II, que despegó el pasado 1º de abril desde el Centro Espacial Kennedy, logrando el viaje más largo de la humanidad en el espacio exterior.

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De acuerdo con la sección de Preguntas Frecuentes para aspirantes a astronauta, el salario base actualizado incluye beneficios para ayudar a los tripulantes en su carrera espacial, sin embargo, el ingreso responde a escalas estandarizadas en Estados Unidos (EUA) y Canadá, y se encuentra "lejos" de la extraordinaria idea de los sueldos por misiones históricas.

Sueldo real de los astronautas de Artemis II

El salario anual de un astronauta de la NASA es de 152,258 dólares (aproximadamente 2 millones 646 mil pesos mexicanos) conforme a la escala de pagos del 2024, sueldo que corresponde al nivel GS-13/GS-14 del sistema federal estadounidense, rango en el que se ubican Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover.

Por su parte, Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), percibe entre 97,100 y 189,600 dólares canadienses al año, entre 1.6 y 2.1 millones de pesos mexicanos al año, según .

Este es el salario base que reciben todo el año, aunque los números se ajustan año con año por la inflación o aumento federal, sin embargo estos son los datos más recientes.

¿Quiénes conforman la tripulación de Artemis II?

El equipo combina experiencia militar, científica y operativa, por lo que su integración fortaleció la cooperación internacional en la misión:



Reid Wiseman como el comandante

Victor Glover como el piloto

Christina Koch, especialista de Misión

Jeremy Hansen, especialista de la agencia canadiense

Cabe destacar que, la participación de Christina Koch también representa un avance en la participación de las mujeres en misiones de larga duración.

Récords históricos que estableció Artemis II

Fueron al menos tres logros los que confirmaron las capacidades tecnológicas actuales para llevar a cabo misiones más ambiciosas:



Distancia récord de 406.771 km desde la Tierra

41 minutos sin comunicación con el control de la misión

Imágenes sin precedentes de la cara oculta de la Luna

Dicho impacto también marca la educación, cultura científica y fascinación por la astronomía.

¿Los astronautas reciben bonificaciones por récords o riesgos?

Según la NASA, no se ofrecen bonificaciones por riesgos o logros históricos, por lo que los salarios se mantienen fijos sin ningún tipo de extra relacionado con la misión. Los especialistas crearon así este modelo para priorizar la seguridad laboral y el enfoque científico, dejando la exploración espacial en una actividad institucional y no comercial.

Beneficios que sí reciben los astronautas además de su salario

Durante su entrenamiento y misiones, las agencias se hacen cargo de:



Transporte incluido

Alojamiento incluido

Comidas garantizadas

Cabe destacar, que los astronautas militares como Reid Wiseman (Marina de EUA) y Victor Glover (Marina de EUA), permanecen en servicio activo y conservan su salario, beneficios y derechos. En el caso de Jeremy Hansen, aunque también es parte de la Fuerza Aérea Canadiense, su rango es medio, y sus necesidades son absorbidas por la agencia canadiense.