FOTOS: Así fue el amerizaje de los astronautas de Artemis II tras rodear, por 10 días, la Luna en una misión épica

El aterrizaje de Artemis II ocurrió con éxito este 10 de abril del 2026 exactamente a las 18:08 horas, tiempo del Centro de México, tras el amerizaje de Orión en el Océano Pacífico, frente a las costas de California, Estados Unidos (EUA). Afortunadamente, el acuatizaje no presentó ningún contratiempo y los 4 astronautas regresaron tras completar la misión histórica alrededor de la órbita de la Luna.

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Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶



The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

El éxito de la misión confirmó que el escudo térmico de la nave Orión y los protocolos de rescate funcionan con precisión, validando el sistema que la NASA llevará a cabo cuando los humanos estén de vuelta en la superficie lunar, proyecto que se llevará a cabo en los próximos años.

¿Cómo fue el regreso de la nave Orión a la Tierra?

Tal y como se tenía previsto, la cápsula ingresó a la atmósfera a casi 40 mil kilómetros por hora, soportando temperaturas cercanas a los 2,700 ºC, casi el doble de la temperatura de la lava o que se usa para fundir metales. Gracias a su escudo térmico, los astronautas no sufrieron ningún percance aunque la comunicación se vio interrumpida por varios minutos.

Aterrizó exactamente a las 18:08 horas, tiempo de Centro México. NASA, Reuters y Getty Images Aterrizó exactamente a las 18:08 horas, tiempo de Centro México. NASA, Reuters y Getty Images Aterrizó exactamente a las 18:08 horas, tiempo de Centro México. NASA, Reuters y Getty Images Aterrizó exactamente a las 18:08 horas, tiempo de Centro México. NASA, Reuters y Getty Images Aterrizó exactamente a las 18:08 horas, tiempo de Centro México. NASA, Reuters y Getty Images Aterrizó exactamente a las 18:08 horas, tiempo de Centro México. NASA, Reuters y Getty Images Aterrizó exactamente a las 18:08 horas, tiempo de Centro México. NASA, Reuters y Getty Images Aterrizó exactamente a las 18:08 horas, tiempo de Centro México. NASA, Reuters y Getty Images

Tras pasar las capas atmosféricas de la Tierra, un sistema de paracaídas redujo la velocidad de forma progresiva hasta conseguir un descenso controlado, generando un amerizaje estable y sin incidentes.

¿Quiénes son los héroes que regresan a casa?

Los tripulantes que se fueron con incertidumbre y llegaron como nuevos héroes exploradores, son:



Reid Wiseman, comandante de la misión

Christina Koch, operadora técnica e investigadora científica del proyecto

Victor Glover, piloto de la nave Orión

Jeremy Hansen, coordinador de operaciones y comunicaciones

La experiencia de los astronautas servirá para perfeccionar futuras misiones y fortalecer la cooperación internacional.

¿Qué sigue para los astronautas de Artemis II?

Luego del rescate de la tripulación en altamar por la Marina de EUA, los astronautas recibieron inmediatamente atención médica, pues es indispensable evaluar el impacto del viaje en el cuerpo humano.

Terminando las operaciones, Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, viajarán a Houston, Texas, para recibir análisis más detallados y sesiones tácticas cuyos datos permitirán ajustar los sistemas y procedimientos para las próximas misiones tripuladas.

¿Cuándo será la siguiente misión a la Luna?

La NASA prevé que la misión Artemis III podría llevarse a cabo 2027 y es el último paso para llevar a cabo el alunizaje en 2028 con el proyecto Artemis IV, que llevará a los astronautas al polo sur de la Luna.

El objetivo en realidad es establecer una presencia humana sólida y sostenida en las exploraciones espaciales para preparar futuras misiones a Marte.