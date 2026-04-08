Si amas tener fotos de la Tierra y la Luna de fondo de pantalla, la NASA libera imágenes inéditas de Artemis II

Si eres fanático de tener fotos del Universo en todos tus dispositivos, te traigo excelentes noticias, la NASA liberó una colección de fondos de pantalla con imágenes inéditas de la misión Artemis II el pasado 7 de abril desde la nave espacial Orión, mientras sobrevolaba la Luna. Son completamente gratuitas, están en alta definición y te enseño a descargarlas paso a paso.

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Las fotografías marcan un momento histórico en nuestro planeta, como el regreso de los humanos a orbitar la luna tras más de 50 años además de proporcionarnos imágenes nunca antes vistas de la Tierra, la Luna y el Universo en su máximo esplendor.

Descarga las fotos de Artemis II paso a paso

Para acceder a los fondos de pantalla, solo debes escoger si quieres tu imagen para el celular o para cualquier otro dispositivo móvil, ya que la NASA lanzó una galería para formato vertical y otras en horizontal.



Luego debes de descargar el archivo JPG en el dispositivo deseado, ir a tu galería o carpeta de descargas y establecerlo como fondo de pantalla. Gracias a que las imágenes son de alta resolución, resaltarán todo su esplendor tanto en celulares como computadoras de escritorio sin pérdida de calidad.

¿Qué muestran las fotos?

Las espectaculares fotografías destacan momentos únicos de los astronautas desde el espacio, como:



La Tierra poniéndose sobre el horizonte lunar

Cráteres como la Cuenca Orientale

Un eclipse solar visto desde la órbita

La cara oculta de la Luna con gran detalle

Muestran una perspectiva más cercana y emotiva que las misiones robóticas, lo que las hace sumamente especiales y reales.

¿Quiénes las tomaron y cómo?

Los autores son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes a través de una cámara de alta definición integrada en la sonda y dispositivos móviles, pudieron capturar la Tierra, la Luna y la Vía Láctea durante el sobrevuelo lunar de 7 horas.

Para que tú puedas acceder a las imágenes, la NASA decidió adaptarlas para formatos móviles y subirlas gratis a su sitio web, facilitando su uso sin perder la calidad visual.