¡La Tierra y la aurora boreal! NASA comparte primeras fotos del planeta tomadas por Artemis II

La NASA compartió las primeras imágenes que fueron enviadas por la tripulación de Artemis II desde el espacio y ya le han dado la vuelta al mundo pues se muestra la Tierra en toda su extensión junto a fenómenos como auroras boreales y la luz zodiacal.

"Suddenly, we're up there with them."



We're sharing the Artemis II crew's first images from space—keep following our 24/7 live feed for the latest mission updates: https://t.co/BezILihoZc pic.twitter.com/OwgYsWnngp — NASA (@NASA) April 3, 2026

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Difunden primeras imágenes de Artemis II

Fue a través de redes sociales que la NASA compartió las fotografías con el mensaje “Buenos días, mundo” y las imágenes de alta resolución de nuestro planeta a través de la cápsula Orión.

Good morning, world! 🌎



We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS — NASA (@NASA) April 3, 2026

En una de las fotos se puede ver a la Tierra en su totalidad iluminada por tonos azules y marrones y una aurora verde que ilumina la atmósfera. También se compartió una foto de la transición del día y la noche.

In this image, also taken from the Orion capsule, we see the divide between night and day, known as the terminator, cutting across Earth. Whether awake or dreaming, we're all here on this planet together. pic.twitter.com/NhtD2DjBYQ — NASA (@NASA) April 3, 2026

Testimonios de la tripulación

El comandante de la misión Reid Wiseman capturó una fotografía con su dispositivo personal al culminar la maniobra de inyección translunar, en la imagen se puede ver África y Europa y las auroras polares junto a la luz zodiacal originada por el polvo que refleja la luz solar.

De acuerdo con CBS News el astronauta Jeremy Hansen comentó que todos los tripulantes se mantuvieron pegados a la ventana para documentar todo. Señaló que se podía ver África y Europa y si veías con atención se observaban las auroras boreales.

El lunes la tripulación de Artemis II cruzará la cara oculta de la Luna y podrá observar fenómenos como un eclipse solar desde el espacio. Así que esto apenas comienza y todavía podremos esperar muchas más sorpresas e imágenes de todo lo que los astronautas vean durante el viaje a la Luna.

¿Por qué la misión Artemis II no realizará un alunizaje?

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