INAH descubre en Puebla huellas de dinosaurios de hace 120 millones de años

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que se hallaron huellas de diversos dinosaurios dentro de la reserva de la biósfera Tehuacán-Cuicatlán, te contamos todos los detalles sobre este asombroso descubrimiento.

Descubren huellas de dinosaurios en Tehuacán

Mediante un comunicado, el INAH informó que tras varias denuncias de pobladores, se realizaron inspecciones en localidades de los municipios de Atexcal y Tehuacán y encontraron huellas de dinosaurios de diferentes grupos con antigüedad de cerca de 120 millones de años.

Iván Alarcón Durán, responsable del área de Paleontología del Centro INAH, en coordinación con el Gobierno de Estado, a través de la Dirección de Patrimonio Histórico realizaron inspecciones en diferentes localidades. Luego de realizar los trabajos de exploración, se confirmó la presencia de huellas de dinosaurios herbívoros , carnívoros y voladores en las localidades:

Santa Ana Xaloxtoc, en Tehuacán

Santa Catarina Tehuixtla

San Lucas Teteletitlán, en Atexcal

En cada lugar se registraron entre 5 y 20 huellas en laderas de ríos o dentro de barrancas. Según el investigador, en la mitad del territorio de Puebla hacia el sur no existía, era mar y en algunas partes hubo playa que fue donde quedaron impresas las huellas de los dinosaurios.

Las huellas pertenecen a diferentes tipos de dinosaurios

Se identificaron huellas de dinosaurios herbívoros pertenecientes a la familia Iguanodontidae. También hay impresiones de saurópodos, dinosaurios de cuello largo y grupos de terópodos pequeños.

Además, se identificó la posible presencia de terópodos más grandes pertenecientes a la familia dinosaurios Allosauridae , dinosaurios carnívoros bípedos y pterosaurios, conocidos por ser voladores; sin embargo, aún se realizarán estudios para corroborar a estas dos últimas especies.

Cabe mencionar que los rastros pudieron ser de diferentes momentos del mismo periodo geológico, pero estos nuevos hallazgos permitirán comprender la estructura y dinámica de este paleoecosistema.

