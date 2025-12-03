Nuevos misterios del 3I/ATLAS revelan actividad extraña en el objeto interestelar

El objeto interestelar 3I/ATLAS sorprendió a la comunidad científica con señales de actividad interna durante su paso por el Sistema Solar. Equipos internacionales registraron chorros de gas y polvo que no coinciden con el comportamiento típico de un cometa. Las observaciones provinieron de telescopios terrestres y del James Webb, que detectaron una activación sostenida antes y después del perihelio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los astrónomos informaron que la actividad se presentó desde grandes distancias y sin la capa de polvo que protege a los cometas locales. Esta ausencia permitió una liberación directa de gases que reveló procesos internos poco comunes en visitantes de otros sistemas estelares.

Chorros en espiral y señales químicas inesperadas

Las imágenes del Telescopio Joan Oró destacaron chorros en espiral y estallidos que se interpretaron como criovolcanismo. Los investigadores señalaron que la geometría de los jets sugiere cavidades internas activas y presiones que rompen la superficie helada.

Los análisis espectroscópicos indicaron una proporción alta de dióxido de carbono frente al agua. Esta combinación impulsó reacciones químicas con metales presentes en el núcleo, lo que explicó la energía adicional detectada en los chorros.

¿De qué está compuesto el 3I/ATLAS?

El espectro de 3I/ATLAS coincidió con el de meteoritos condríticos hallados en la Antártida. La presencia de compuestos orgánicos y metales como níquel y hierro lo acercó a objetos transneptunianos, aunque su origen corresponde a otro sistema estelar.

Los expertos señalaron que la riqueza química del objeto aporta información sobre la formación de planetas en regiones frías de la galaxia. Su antigüedad estimada, entre 7 y 14 mil millones de años, lo convirtió en un testigo de las primeras generaciones estelares.

Los cálculos orbitales descartaron cualquier amenaza. El objeto pasó a 270 millones de kilómetros de la Tierra y mantuvo una trayectoria hiperbólica que lo alejará para siempre. Su brillo fue tenue, aunque visible para telescopios medianos en constelaciones como Virgo y Leo.

Sorpréndete con el nuevo mapa interactivo del universo [VIDEO] Astrónomos han creado un asombroso mapa interactivo del universo, un sitio en el que podrás adentrarte para descubrir las galaxias y sus maravillas.

La combinación de observaciones de telescopios terrestres, espaciales y misiones en Marte permitió refinar su trayectoria con gran precisión. Las agencias espaciales destacaron que estos datos mejoran los protocolos para futuros objetos interestelares.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.