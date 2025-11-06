Agencia Europea confirma fecha exacta en la que 3I/ATLAS estará más cerca de la Tierra

A lo largo de semanas 3I/ATLAS ha dominado la conversación tanto en el plano científico, como de los aficionados que son amantes de los eventos astronómicos ; el cometa ha despertado expectativas porque su recorrido permite tener nuevos conocimientos sobre estos cuerpos celestes y ha despertado teorías de conspiración.

En redes sociales, ciertos de tiktokers y youtubers han asegurado que el cometa podría tratarse de una nave nodriza en la que podrían llegar habitantes de otros planetas; sin embargo, para los astrónomos representa la oportunidad de no perder detalle del recorrido, velocidad y características del cometa.

¿Qué conocemos del cometa 3I/ATLAS?

El 1 de julio de 2025, astrónomos en una estación ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile detectaron al nuevo visitante, se trata del tercer cometa interestelar identificado atravesando nuestro sistema solar.

De acuerdo con científicos, su trayectoria hiperbólica y velocidad extrema lo distinguen de los cometas locales y es una gran oportunidad para estudiar materiales de otro sistema estelar.

Conoce a 3I/ATLAS, el objeto celeste proveniente del espacio interestelar que está de visita en nuestro sistema solar.

3I/ATLAS se une a dos cometas interestelares que han visitado nuestro sistema solar, el primero Oumuamua, que ingresó en 2017, y Borisov, en 2019, según explicó el Dr. René Ortega Minakata, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM.

Indicó que distingue a este cometa de otros de periodo largo o provenientes de la nube de Oort, en los límites de nuestro Sistema solar, es su trayectoria hiperbólica, una forma orbital que indica que el objeto no está ligado gravitacionalmente al Sol.

Fecha en la que 3I/ATLAS se acercará a la Tierra

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha estimado que el cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra el próximo viernes 19 de diciembre de 2025, y se encontrará a una distancia de 270 millones de kilómetros.

Lo sorprendente es que estará más cerca de lo que estuvo de Marte, aproximadamente 1.8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

El cometa formado hace miles de millones de años, fue descubierto hace unos meses estaba a 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter.

