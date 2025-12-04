Superllamarada del Sol nos hará retroceder 2 mil años en conocimiento y dejará sin internet

Una superllamarada del Sol podría dejarnos aislados muy pronto, así como ocasionar que el mundo entero retroceda 2 mil años en conocimiento, ya que se perdería la gran parte de información que se tiene en la actualidad, entre ellos el internet.

Esto lo sostiene Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM, quien señaló que hay una alta probabilidad de que el Sol emita una llamarada igual o mayor a la del 1 de septiembre de 1859 conocida como tormenta de Carrington.

¿Cómo afectaría la tormenta tipo Carrington?

En 1859, la llamarada del Sol provocó auroras visibles hasta en el Caribe y fallos en las redes telegráficas, y en caso de que se presente en la actualidad podría "dejarnos aislados", pues la tecnología que conocemos como el internet, los celulares, dispositivos tecnológicos, satélites, computadoras cuánticas, entre otros aparatos quedarían completamente obsoletos.

¿Qué son las superllamaradas?

De acuerdo con el investigador de la UNAM, una superllamarada se trata de una tormenta matatecnología, es por ello que el mundo necesita tecnología innovadora que sobreviva a la siguiente que se presente porque será altamente probable.

¿Cuándo se presentará la superllamarada?

La superllamarada puede ocurrir en cualquier momento, es decir ahora o dentro de pocos años. "Si ocurriera una tormenta solar tipo Carrington en estos días, nos dejaría incomunicados no por días, sino por meses o años y toda la información de la 'nube' se perdería".

