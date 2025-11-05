VIDEO: Superluna EN VIVO; streaming de la Luna Llena de Castor

La noche de este 5 de noviembre uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año llegó, la Luna Llena de Castor o Superluna aparece para brillar de forma intensa en el cielo convirtiéndola en un espectáculo imperdible e inigualable por lo que sin no puedes salir a las calles a verla, en adn Noticias te compartimos un video en streaming y en vivo para que disfrutes de este increíble y hermoso evento.

Video de la Luna Llena en vivo

Para que no pierdas detalle de esta mágnifica Luna Llena te dejamos un streaming de la Superluna esta noche:

