Ciencia
Nota

VIDEO: Superluna EN VIVO; streaming de la Luna Llena de Castor

La Superluna será la última Luna Llena del 2025 e iluminará México esta noche; sigue aquí el streaming EN VIVO de este hermoso fenómeno astronómico.

Luna Llena de Castor, Superluna noviembre de 2025
Reuters
Actualizado el 05 noviembre 2025 19:13hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Hakbar Juárez

La noche de este 5 de noviembre uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año llegó, la Luna Llena de Castor o Superluna aparece para brillar de forma intensa en el cielo convirtiéndola en un espectáculo imperdible e inigualable por lo que sin no puedes salir a las calles a verla, en adn Noticias te compartimos un video en streaming y en vivo para que disfrutes de este increíble y hermoso evento.

Video de la Luna Llena en vivo

Para que no pierdas detalle de esta mágnifica Luna Llena te dejamos un streaming de la Superluna esta noche:

Ciencia
Hakbar Juárez

