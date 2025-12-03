El increíble descubrimiento de la NASA sobre el origen de la vida humana gracias al asteroide Bennu

El asteroide Bennu, con más de 4 mil 600 millones de años, ha sido clave para avanzar con las investigaciones sobre el origen de la vida en la Tierra. La NASA ha descubierto azúcares esenciales, glucosa, ribosa, y también componentes fundamentales del ARN.

Un descubrimiento que nos acerca a detectar componentes que nunca antes se habían visto en el universo y que, se creía, era exclusivo de nuestro planeta Tierra. En pocas palabras, podemos estar cerca de confirmar que todos los ingredientes para la vida humana llegaron a nuestro planeta desde el espacio y evolucionaron durante millones de años para formarnos.

El nuevo descubrimiento de la NASA en el asteroide Bonnu

El estudio tuvo lugar gracias a la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA , que analizó detalladamente la composición del asteroide Bonnu y encontró azúcares naturales nunca antes vistos en astromateriales, con una abundancia inesperada en el polvo de las explosiones de supernovas.

El científico Yoshihiro Furukawa, de la Universidad de Tohoku, Japón, junto con su equipo, encontró dichos azúcares. Aunque estos componentes en sí mismos no demuestran evidencias de vida, su detección, junto con los aminoácidos, nucleobases y ácidos carboxílicos que ya se habían encontrado antes en el mismo asteroide, permite confirmar que los componentes básicos de las moléculas biológicas ya estaban ampliamente distribuidos por nuestro sistema solar antes de nuestra existencia.

Específicamente, en el caso de la vida en la Tierra, se encontraron azúcares desoxirribosa y ribosa, los cuales son claves para el ADN y el ARN. Basta decir que el ADN es el principal aportador de la formación genética de las células, por lo que encontrar sus componentes en un asteroide con millones de años de antigüedad ha sido sorprendente.

Así, la NASA habría descubierto que algunos elementos básicos para el origen de la vida ya existían en el sistema solar primitivo, permitiendo que las primeras formas de vida se formaran gracias a su distribución por el universo.

