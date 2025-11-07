Únicas en el mundo; CNSA revela las primeras imágenes oficiales del cometa 3I/Atlas

El cometa conocido como 3I/Atlas sigue dando mucho de qué hablar a nivel científico e internacional, pues a pesar de que ya pasó la fiebre por su “visita” a la Tierra, recientemente la Administración Espacial Nacional de China (CNSA), reveló las primeras imágenes de este astro interestelar.

De acuerdo con la misma agencia internacional, el trabajo para capturar estas imágenes fue “extremadamente complejo”, pues el cometa se mueve a una velocidad de hasta 60 kilómetros por segundo y sin dejar una traza visible de los gases que suelen dejar estos astros.

¿Cómo captaron las primeras imágenes del 3I/Atlas?

Las imágenes del cometa 3I/Atlas fueron captadas por la misión espacial Tianwen-1 de la misma CNSA, la cual se encuentra recabando información y datos de estudio del planeta Marte.

Pese a ello, se dio a conocer que las cámaras de la misión lograron enfocar al cometa interestelar y captaron en imágenes su cola de miles de kilómetros, así como la nube brillante de gases que lo rodea mientras continúa con su trayecto.

Dentro de las fotos tomadas por la CNSA, y a diferencia de la información inicial que surgió sobre el cometa, se aprecia el rastro de gases del 3I/Atlas.

🚨 Breaking from Deep Space! 🌌



China’s CNSA has just released new images of the interstellar object 3I/ATLAS, captured by its Tianwen-1 Mars Orbiter — from about 29 million kilometers away!



🛰️ Taken on October 3, 2025, these are the closest-ever photos of an object that came… pic.twitter.com/bTmH4U2bf5 — Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) November 6, 2025

¿Qué es el cometa 3I/Atlas?

Vale la pena mencionar que este cometa ha estado en boca de la comunidad científica durante varios meses, gracias a que es el tercer objeto proveniente de más allá de nuestro Sistema Solar que se registra cerca de la Tierra, esto tras el paso de los astros Oumuamua de 2017 y el 2I/Borisov del pasado 2019.

De acuerdo con información oficial de la NASA , fue el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (Atlas, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, quien descubrió el paso del cometa.

Teorías conspirativas que se manejaron sobre el 3I/Atlas

En medio del paso de este cometa cerca de nuestro planeta, se comenzaron a lanzar teorías de conspiración sobre el astro, pues diversos usuarios de las redes sociales e influencers expertos en el tema, señalaron que el 3I/Atlas contenía vida inteligente.

