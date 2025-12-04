Nuevo estudio revela que pasaría si un agujero negro atraviesa el cuerpo humano

¡Olvídate de los monstruos estelares que tragan galaxias! Los agujeros negros primordiales volvieron a la conversación pública gracias a un análisis viral del creador Daniel Wolf, quien explicó, este 04 de diciembre, un estudio del físico Robert J. Scherrer. El trabajo calcula qué pasaría si un agujero negro diminuto atraviesa el cuerpo humano. El escenario parece ciencia ficción, pero el resultado sorprende, pues el daño sería comparable al de un disparo con calibre .22.

Según Scherrer, estos agujeros negros hipotéticos se formaron después del Big Bang. Para afectar a una persona necesitan una masa cercana a 140 mil millones de toneladas, comprimida en un radio de solo 0.2 picómetros. Serían invisibles y cruzarían el cuerpo en una fracción de segundo.

Un agujero negro primordial es un tipo de agujero negro hipotético que pudiera existir desde el origen del universo, desde el Big Bang. -explica el creador de contenido Daniel Wolf.

¿Por qué un objeto tan pequeño puede causar daño?

La masa extrema concentra una gravedad capaz de distorsionar la materia a escala celular. Aunque su tamaño es menor que un átomo, la energía liberada durante el paso provoca efectos medibles.

La masa de este tipo de agujeros negros sería mínima, minúscula, mucho menor de todos los agujeros negros que hemos descubierto al día de hoy, -detalla Daniel Wolf.

El daño físico sería similar a un disparo calibre .22

Scherrer calcula que el efecto dominante sería una onda de choque interna. Igual que una bala .22, crearía un canal de entrada y salida con trauma moderado según el ángulo. No habría explosión visible, pero sí daño tisular profundo.

La conclusión de este estudio es que el agujero negro primordial haría un daño muy semejante a una bala calibre 22, -aseguró Daniel Wolf.

La espaguetificación en miniatura

Las fuerzas de marea estirarían tejidos cercanos a su trayectoria. Aunque el efecto dura microsegundos, en zonas sensibles como el cerebro podría resultar fatal.

¿Debemos preocuparnos? Los expertos dicen que no

La probabilidad de encontrar uno es casi nula. No existe un solo caso registrado en la historia humana. Para la ciencia, el hallazgo abre una ventana para estudiar la materia oscura.

En resumen, este estudio no solo responde solo a "qué pasaría", sino que también ilumina la caza por la materia oscura. El cosmos nos llama a explorar, no a temer.

