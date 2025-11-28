¿Cansancio al despertar? El método científico para mejorar tu energía en minutos
Expertos de la UNAM y NIH explican cómo la exposición a 10 minutos de luz en la mañana iguala el impulso cognitivo de una taza de café.
Despertar suele ser difícil para millones de personas en México y el mundo. Aunque dormir es un proceso reparador, la transición entre sueño profundo y vigilia se acompaña de lentitud mental y mal humor. Este fenómeno, conocido como inercia del sueño, afecta el rendimiento durante las primeras horas del día. La ciencia ya identificó qué hábito reduce este problema y mejora la energía matutina.
Investigaciones recientes en
EUA
y México confirman que exponerse a luz brillante en los primeros minutos de la mañana es la acción más efectiva para un despertar rápido. Esta estrategia:
- Ajusta el reloj biológico
- Mejora el estado de alerta
- Beneficia a quienes duermen poco
La evidencia señala que la mayoría nota cambios desde la primera semana.
¿Qué es la inercia del sueño y por qué ocurre?
La inercia del sueño es un estado temporal de desorientación, torpeza mental y fatiga que aparece al despertar. Se origina cuando el cerebro necesita tiempo para invertir el ciclo hormonal nocturno, baja melatonina y subida gradual del cortisol.
Si la persona se levanta en oscuridad, con sobresaltos o tras un sueño fragmentado, el efecto dura hasta cuatro horas. Con una rutina adecuada, la transición se reduce a unos minutos y mejora la claridad mental.
Lo primero que recomienda la ciencia: Luz brillante inmediata
Estudios del NIH, OHSU y la Universidad de Colorado coinciden en que recibir luz natural intensa durante los primeros 5–10 minutos inhibe la melatonina y activa el sistema de alerta. Solo 10 minutos de luz de 10 000 lux equivalen al impulso cognitivo de una taza de café.
La luz sincroniza el ritmo circadiano y mejora el estado de ánimo. La UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría también la recomiendan para adultos que despiertan con cansancio.
Consejos prácticos para los primeros 10 minutos del día
- Abrir cortinas al despertar es la medida más simple
- Si no hay luz natural, una lámpara de terapia de luz funciona igual de bien
- Beber agua y realizar estiramientos activa la circulación y reduce la sensación de pesadez
- Evitar posponer la alarma ayuda a disminuir la fragmentación del sueño ya que aumenta la somnolencia hasta 30%
No dormir incrementa enfermedades crónicas
¿Cómo mejorar el sueño nocturno para despertar mejor?
- Un horario fijo para dormir y despertar disminuye la inercia del sueño hasta 40%
- No modifiques más de una hora entre días laborales y fines de semana
- Reduce pantallas antes de dormir
- Mantén una habitación fresca y evita cenas pesadas
