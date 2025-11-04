¿Habrá una nueva categoría de huracanes? La intensidad de “Melissa” podría cambiarlo todo

La intensidad de los huracanes en los últimos años han provocado que los expertos tengan que replantearse varios aspectos para intentar predecir su categoría y potencial destructivo. Por décadas la escala Saffir-Simpson fue suficiente para clasificarlos, pero ahora podría existir una nueva categoría para los huracanes "monstruo".

Todo esto gracias al huracán Melissa que acaba de ser catastrófico en Jamaica y Cuba, ya que la manera en la que subió de categoría de 1 a 5 fue algo que pocas veces se había visto y que, incluso, la categoría 5 se "quedaba corta" para el nivel de devastación que tuvo.

La categoría actual de huracanes

Recordemos que la escala de Saffir-Simpson se creó en 1969 por el ingeniero Herbert Saffir y el meteorólogo Robert Simpson, además de que se comenzó a utilizar en 1975. A grandes rasgos, clasifica los huracanes por la velocidad de su viento en kilómetros por hora:



Categoría 1: De 119 a 153 km/h

Categoría 2: De 154 a 177 km/h

Categoría 3: De 178 a 208 km/h

Categoría 4: De 209 a 251 km/h

Categoría 5: Superior a los 252 km/h

Sin embargo, el huracán Melissa llegó a los 298 km/h, algo que ha hecho que algunos expertos se tengan que replantear la necesidad de una nueva categoría 6 de huracanes, ya que los mismos han sido nombrados como " huracanes monstruo".

¿Habría una nueva categoría de huracanes?

Hasta ahora, no, no hay información oficial de una nueva categoría de huracanes. Sin embargo, el profesor del departamento de medio ambiente y ciencia de la Universidad de Pensilvania, Michael Mann, declaró para el diario "The Independent", que el huracán Melissa podría ser reclasificado como un huracán de categoría 6.

"En el caso de Melissa , descubrimos que el calentamiento adicional del océano aumentó la intensidad", explicó, algo que sería clave para entender el nivel catastrófico que puede tener un huracán.

Por lo pronto, ninguna dependencia oficial de huracanes ha informado sobre una nueva categoría, aunque considerando la frecuencia con la que encontramos huracanes de categoría 5, esto podría cambiar en los próximos años.

