La última del 2025; fecha y mejores lugares para ver la Luna Fría en México

Los eventos astronómicos que nos esperan en el último mes de este 2025 estarán cargados de imágenes imperdibles para el ojo humano, pues este próximo jueves 4 de diciembre se podrá ver en prácticamente todos los estados de la República Mexicana la llamada Luna Fría o Superluna.

Este evento astronómico ocurre cuando nuestro satélite natural alcanza su fase de plenitud mientras se ubica en la constelación de Tauro. Será en este punto, que la Luna se mostrará más grande y brillante de lo habitual para los humanos.

Auroras boreales tiñen de rojo el cielo de México [VIDEO] El cielo del norte de México y sur de Estados Unidos se pintaron de tonos rojizos debido al impacto de una tormenta geomagnética en la Tierra.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Hora exacta en la que iniciará la Luna Fría en diciembre

Será en punto de las 17:14 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se comenzará a ver la Luna Fría o Superluna, sin embargo, será después de las 18:00 horas que se podrá ver en plenitud el brillo y tamaño de nuestro satélite natural.

Es importante mencionar que se le llama Luna Fría debido a que es la última luna llena que se ve en el año, por lo cual hace referencia al inicio de la temporada de las noches con las temperaturas más bajas en diferentes partes del planeta.

¿Dónde ver la Luna Fría en México?

Como bien se mencionó anteriormente, la Luna Fría se podrá ver en prácticamente todos los estados de la República Mexicana, sin embargo, para poder tener una mejor vista de este evento astronómico se recomienda estar en lugares con el cielo libre de nubes y luces artificiales.

Los mejores lugares para poder observar en plenitud la que es considerada como la Luna más bonita del año, son en lo alto de las montañas, así como en algunos observatorios disponibles en diferentes estados del país.

¿Por qué es tan importante la Luna Fría?

Vale la pena mencionar que la Luna Fría tiene una fuerte importancia en diversas culturas gracias a que se considera como el inicio de la temporada de invierno, así como la noche más larga de todo el año en el hemisferio norte de nuestro planeta.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.