Sin cruda ni malacopa; científicos crean cerveza sin alcohol que emborracha igual pero sin dar resaca

El mundo de la fiesta a nivel internacional está a punto de cambiar para siempre, pues se dio a conocer que Gaba Labs, laboratorio británico, fabricó la primera cerveza sin alcohol capaz de emborrachar a las personas que la consuman gracias a sus propiedades neurotransmisoras.

De acuerdo con la información que ha surgido sobre la innovadora cerveza, fue el neurocientífico David Nutt quien se encargó de crear esta nueva bebida embriagante, esto gracias a sus estudios sobre cómo es que afecta el alcohol al cerebro humano.

¿Cómo funciona la cerveza sin alcohol?

Aunque en teoría esta bebida sabe a cerveza, la realidad es que no es considerada como tal gracias a que lleva por nombre “Gabyr” y se presenta como una alternativa que sustituye a la famosa bebida alcohólica que se comercializa en gran parte del mundo.

Se busca que esta nueva bebida actúe sobre los receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor que puede generar el efecto de embriaguez que producen las bebidas como la cerveza, esto con la innovación de que no cuenta con un solo porcentaje de alcohol.

La nueva bebida cuenta con ingredientes como magnolia, pasiflora, hoja de damiana y otras, las cuales se utilizaron para poder generar los efectos antes menionados.

Beneficios de la cerveza de Gaba Labs

De acuerdo con lo señalado en las especificaciones de esta nueva cerveza sin alcohol , entre los beneficios está que la bebida no genera la famosa “cruda” o resaca, además de que los efectos de la embriaguez solamente dura 30 minutos.

Además, se dio a conocer que la bebida está diseñada para no activar la dopamina y endorfina, sustancias que están ligadas a los efectos negativos del alcohol como lo son la adicción, el llamado “black-out”, así como el famoso “malcopeo” que se presenta en algunas personas.

¿En dónde comprar la cerveza sin alcohol de Gaba Labs?

A pesar del anuncio de esta nueva cerveza sin alcohol que se comienza a producir por el laboratorio británico, no se ha dado a conocer cuándo se comercializará de manera internacional fuera del continente europeo.

